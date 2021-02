La violencia no dejó llegar a Tadeo a su bautizo

“Fue un angelito de ocho meses que prácticamente él no tenía nada que ver ni tampoco mi señora, yo me encontraba en la casa después de trabajar, los estaba esperando en casa, mi esposa y mi hijo venían del Centro, yo lo iba a bautizar este sábado y pues la fiesta se convirtió en funeral. La vida me dio un giro de 360 grados. Me siento con mucha impotencia y mucha incertidumbre de saber qué pasará con mi esposa”, dijo Carlos Alexis.