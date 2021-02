Despiertan tapatíos con dos sismos

Tras los dos sismos registrados esta mañana en Jalisco uno de magnitud 4.5 y otro de 5.9 grados, las actividades en la zona metropolitana de Guadalajara, aunque varios edificios públicos aplicaron el protocolo de revisión.

Los sismos se registraron a las 7:56 y 8:05 horas, según registros del Servicio Sismológico Nacional. Fue el segundo el que causó alerta en la metrópoli. El epicentro de ambos fue Cihuatlán, Jalisco.

A través de cuenta de Twitter, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, pidió a los ciudadanos mantener la calma y estar al pendiente de la información.

ACTUALIZACIÓN: SISMO Magnitud 5.9 Loc 65 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL 09/02/18 08:05:46 Lat 18.76 Lon -104.93 Pf 16 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) 9 de febrero de 2018

En el municipio de Guadalajara, inmuebles como el Mercado Corona o el Palacio Municipal fueron desalojados como parte del protocolo.

En el Centro Administrativo de Tlajomulco se realizó la evacuación de 410 personas, quienes posteriormente regresaron a laborar.

SISMO Magnitud 4.5 Loc 65 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL 09/02/18 07:56:27 Lat 18.76 Lon -104.92 Pf 16 km pic.twitter.com/r0Jsx1ndXi — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) 9 de febrero de 2018

En Zapopan, el ayuntamiento tampoco registró daños tras la revisión por parte de elementos municipales de Protección Civil. Algunos fueron inmuebles evacuados fueron el Palacio Municipal, la obra del parque Zapopan Central, Comisaria Municipal y la base de Bomberos.

En tanto, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, informó que no reportan afectaciones en Jalisco y Colima, donde también se sintió el sismo.

SISMO Magnitud 6.0 Loc 65 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL 09/02/18 08:05:46 Lat 18.76 Lon -104.93 Pf 16 km pic.twitter.com/IJwPcx2cQR — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) 9 de febrero de 2018

Por su parte, Luis Felipe, coordinador nacional de Protección Civil de la Segob, informó que se activaron los protocolos por los sismos y compartió, a través de su cuenta en Twitter, una serie de recomendaciones para la población sobre lo que debe hacer después de un sismo: como no utilizar elevadores, no propagar rumores y no posar cables, entre otros.

El sismo se sintió con intensidad en Cihuatlán, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y Guadalajara, reportó Trinidad López Rivas, titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.

El gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, ordenó activar los protocolos de Protección Civil.

El mandatario estatal dijo que las emergencias se deben reportar al número 911 y pidió a la ciudadanía mantenerse en calma y atenta a la información oficial que se genere.

Asimismo, a través de un comunicado, solicitó a los colimenses organizar su plan de familiar de protección civil y no hacer caso a rumores.

Reporte preliminar: Infraestructura Estatal no registra daños por sismos https://t.co/52xmCZHx96 pic.twitter.com/n83Bi7YoQ4 — Gobierno de Colima (@gobiernocolima) 9 de febrero de 2018





Con información de Excélsior, Milenio y El Informador









kach