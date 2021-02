Detrás del atentado en mi contra está el CJNG y otro grupo: Nájera

Tras el atentado que sufrió ayer el secretario del Trabajo y exfiscal de Jalisco, Luis Carlos Nájera, reveló que una de las hipótesis está siendo analizada es que lo intentaron asesinar porque existe una pugna entre dos grupos del Cártel Jalisco Nueva Generación(CJNG).

Nájera, dijo que las autoridades deben investigar la pugna entre el Cártel Jalisco y otro grupo que se separó de éste, como parte del atentado de ayer en Guadalajara.

"Hoy en día hay una pugna entre dos grupos de este cártel. El Cártel Jalisco Nueva Generación está peleando con una persona que pertenecía a este cártel y se separó. No me quisiera aventurarme a decir si es el cártel Nueva Generación o este grupo que se separa", dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

El exfiscal aseguró que hoy realizará sus actividades laborales de manera normal como secretario de Trabajo del estado de Jalisco.

Ayer, un grupo de hombres armados atentó contra Carlos Nájera cuando se encontraba en una reunión de trabajo en un restaurante, detectó el ingreso de dos sujetos sospechosos, a quienes ubicó como integrantes de la delincuencia organizada, por lo que alertó a sus escoltas.

Tras el atentado fallido, el exfiscal informó que sufrió una lesión en la mano izquierda por una esquirla de bala, mientras que siete personas más resultaron heridas entre ellas elementos de su cuerpo de escoltas y policías.

Confirmó que al vehículo en el que intentó escapar se le ponchó una llanta, por lo que "me resguardo en una finca, en una tienda de abarrotes. Al ver que no me seguían tome un taxi y me dirigí a Palacio de Gobierno".

Nájera, aseguró que durante mucho tiempo estuvo en Jalisco sin escoltas, sin ningún cuidado y hoy que se avecinan las elecciones y que se viene un tiempo político diferente, pareciera que se quisieran calentar el estado.

Muere uno de los detenidos tras atentado

La Fiscalía de Jalisco informó que uno de los seis detenidos por el atentado contra el exfiscal, Luis Carlos Nájera murió a causa de un infarto.

Sin ofrecer mayores detalles, la dependencia mencionó que Pedro Antonio “N” falleció en la madrugada en el Hospital Civil donde era atendido.

La Secretaría de Salud Jalisco informó en redes sociales sobre el estado de los 16 lesionados en la jornada violenta de este lunes en la ciudad.

Tres personas fueron dadas de alta, otras 13 personas continúan hospitalizadas en estado de leve a grave; 3 de ellos tienen un pronóstico reservado.

Tras atentado se desatan narcobloqueos

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, reportó que se registraron tres narcobloqueos en los que se incendiaron vehículos, con un saldo de cinco lesionados, entre ellos un bebé que resultó con quemaduras.

El primero de los hechos se registró en las calles de Inglaterra y Periférico, en Zapopan, donde sujetos armados bajaron a los pasajeros de un camión y le prendieron fuego, posteriormente escaparon hacia el poblado de San Juan de Ocotán.

Otro hecho se registró en el cruce de Isla Palos y Bolivia, en La colonia del Sur en Guadalajara, donde fue incendiado un carro del cual fueron extraídos varios objetos por policías de Guadalajara; el coche tiene reporte de robo del 18 de mayo pasado.

El último hecho se registró contra un camión de la ruta Tur 77-52, donde cinco personas, entre ellas un menor de brazos, resultaron lesionadas con por quemaduras.

Imágenes del camión urbano incendiado en Av Mariano Otero y Las Torres, una mujer y su bebé fueron lesionados por las llamas, antes de bajarse del camión les prendieron fuego. Ese es el nivel del crimen organizado en Jalisco. @davidgj71 @ely_ibal pic.twitter.com/hnPbv7bc9l — JusticiaJalisco (@JusticiaJAL) 22 de mayo de 2018









Con información de Radio Fórmula y El Financiero





kach