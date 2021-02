Se baja de la contienda electoral Vicente Fernández Jr.

El cantante tapatío Vicente Fernández Jr. anunció su declinación a la candidatura independiente para la gubernatura de Jalisco y advirtió que no hará "el caldo gordo" a grupos de poder que quieren aprovecharse para "que todo siga igual".



En entrevista con Ciro Gómez Leyva se refirió a un video publicado ayer en sus redes sociales donde explica que decidió declinar a la candidatura independiente porque no tiene intención de hacerle el trabajo a aquellos que quieren que las cosas no cambien.

Fernández Jr. indicó que está dispuesto a seguir ayudando y aportando su granito de arena a su estado, pero insistió en que abandona sus intenciones de ir por la candidatura independiente en Jalisco.

Agradeció a las personas que de buena fe le dieron su firma y dijo que desde la plataforma donde le pueda seguirá ayudando a la gente de diversas formas y que esto no necesariamente es desde la política.





En noviembre del año pasado, el cantante acudió al IEPC para registrarse como aspirante a la candidatura independiente por la gubernatura de Jalisco.





Hasta mediados de enero de este año, se reportó que el cantante había reunido apenas 200 firmas de las 58 mil necesarias para aparecer en la boleta electoral de este 2018.









Con información de Radio Fórmula





kach