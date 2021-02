Investigarán caso de bullying que llevó a una chica al suicidio

Guadalajara (La Silla Rota).- La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) investigará un caso de bullying en un Colegio de Bachilleres en la entidad, que presuntamente orilló a una chica al suicidio.

TE PUEDE INTERESAR: Asesinan a ex funcionario de Gabino Cué

La alumna de excelencia se arrojó desde el segundo piso de su escuela, la Secundaria Mixta No. 2 “Marcelino García Barragán”, el 8 de febrero. Reportes de medios señalan que la joven recibió atención médica y fue trasladada al “Hospital Civil Vallejo”, el diagnóstico no fue favorable: una fractura en la columna, Melanie no volvería a caminar.

Melanie falleció la semana pasada a causa de las heridas, dato confirmado por el titular de la SEJ, Alfonso Gómez Godínez en conferencia de prensa.

Melanie se cambió de escuela pues el nuevo plantel se ubicaba cerca de su domicilio, tras el incidente se supo que la chica sufría bullying en su escuela de procedencia, la secundaria 86.

“De manera explícita los padres de familia de esa jovencita sí manifestaron que ella sufrió en esa secundaria bullying”, dijo el secretario de Educación.

Melanie, tenía calificaciones de 9.9, pero cuando comenzó a presentar una conducta extraña fue llevada al Instituto Jalisciense de Salud Mental, donde solo asistió a una consulta, antes de obtener un diagnóstico oficial ocurrió el accidente mortal.

Hoy se firmó un convenio de colaboración entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) y el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco.

Bullying en México

En datos de la OCDE en México, 20.2% de adolescentes de 15 años ha padecido algún tipo de bullying o acoso escolar al mes.

Las percepciones de bullying y grados de ansiedad o preocupación de los estudiantes mexicanos contrastan con su opinión sobre la satisfacción ante la vida, la cual es muy positiva.

La directora de la OCDE reconoció que los modelos de enseñanza influyen en el ánimo de los adolescentes, pero también influye factores como la alimentación.

El reporte Una mirada multidisciplinaria al bullying en México, del Conacyt señala que son Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Puebla, Tabasco y Ciudad de México, las entidades de mayor incidencia de este fenómeno, en dichos estados 9 por ciento de los suicidios de niños de 10 a 13 años son consecuencia del acoso escolar.

Con información de Milenio y Conacy