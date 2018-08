Ivonne Montero despotrica contra la periodista que difundió el audio de la muerte de Melanitto

REDACCIÓN 17/08/2018 10:59 p.m.

Luego de que se diera a conocer la reacción que tuvo Ivonne Montero al enterarse del asesinato de su ex pareja Fabio Melanitto, la actriz estalló en redes sociales y despotricó contra la periodista que difundió el audio.

Tu proceder tan oportunista de grabarme mientras me dabas tan terrible noticia es lo más bajo que pudiste hacer!, escribió en su cuenta de Twitter contra la periodista de espectáculos María Luisa Valdes Doria.

"No vales como persona y mucho menos como profesional.. tan sin alma, no tienes un pelo de compasión.. no te sientas orgullosa de tu proeza..", continuó Montero.

Finalmente, decidió llamar cobarte a la comunicadora, quien hasta el momento no ha respondido a las acusaciones.

nl

LEA TAMBIEN "Brujas", historias que relatan el misticismo mexicano "Brujas", fotografías y relatos que hablan del misticismo y surrealismo que aún sobrevive en México

LEA TAMBIEN Netflix comenzó a mostrar anuncios en series y películas, usuarios se quejan Los cambios en Netflix para este año no les están gustando a los usuarios de la plataforma

LEA TAMBIEN Kim Kardashian quiere imponer moda con su nueva cabellera color Neón Su look forma parte de la tendencia otoño/invierno 2018-2019 en redes sociales