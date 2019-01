Usuarios de redes filtran fotos de la liposucción de Ivonne Montero

REDACCIÓN 10/01/2019 12:02 p.m.

Hace unas horas en redes sociales comenzó a circular fotos donde se puede ver a Ivonne Montero acudiendo a una clínica para someterse a una cirugía estética, en busca de tener un mejor cuerpo.

De acuerdo a Publimetro, la actriz tenía pensado desde hace mucho realizarse unos arreglitos, pero fue hasta hace unos días que logró su cometido.

En las imágenes que filtraron en la red sacaron a la luz que le colocaron prótesis en los glúteos, y tomaron grasa de su cuerpo para agrandarle la cadera y moldear su abdomen.

En las redes sociales ya circulan las presuntas fotografías de cómo quedó el cambio al natural, dejando a los fans sin palabras.

Ante la filtración de su intimidad, la también cantante rompió el silencio ante la revista TVNotas y aseguró que se aplicó una lipo, con lo que fue posible marcar su tremenda retaguardia y obtener resultados sorprendentes.

"Me hice una liposucción, la cual me marcó los músculos del abdomen, y me aumentaron los glúteos, aseguró Ivonne Montero.

MEJOR RESULTADO A SU BOLSILLO

La mujer de 44 años afirmó que se ahorró "una buena lana", pues su médico le hizo un descuento con tal de promocionarlo.

"Pagué una cantidad, pero me ahorré mucho, pues esta cirugía está por encima de los 200 mil pesos"

Según reveló deberá tener ciertos cuidado en su cuerpo porque aún se le dificulta sentarse y poder dormir boca abajo, además de tres semanas de reposo.

"Tomo antibióticos y medicina para el dolor, y unas gotas para dormir tranquila", finalizó.

