Ivanka Trump decide terminar con su compañía de ropa

La compañía de ropa de Ivanka Trump se cierra después de que algunas tiendas abandonaron su línea. La dueña de esta compañía decidió que las restricciones de ética estaban frenando su capacidad para hacer negocios.

Cuando comenzamos con esta marca, nadie podía haber predicho el éxito que alcanzaríamos. Después de 17 meses en Washington, no sé cuándo volveré al negocio o si alguna vez lo haré, pero sé que mi enfoque para el futuro previsible será el trabajo que estoy haciendo aquí en Washington, por lo que tomar esta decisión ahora es el único resultado justo para mi equipo y socios", dijo Ivanka Trump en un correo electrónico a CNBC.

Ivanka Trump aseguró que su decisión fue justa (Imagen de la web)

The New York Post informó que elementos del personal están siendo despedidos. Otro medio que anunció el cierre fue The Wall Street Journal.

Ivanka Trump anuncia programa para empoderar a mujeres latinoamericanas

Como asesora principal de su padre, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, recientemente ha estado alentando a las empresas estadounidenses a comprometerse a contratar trabajadores de este país.

Sin embargo, su compañía ha sido acusada de usar trabajadores extranjeros para fabricar sus productos en el extranjero.

Nordstrom abandonó la línea Ivanka Trump el año pasado (Imagen de la web)

Con las ventas marcadas por algunas medidas, Nordstrom abandonó la línea Ivanka Trump el año pasado, y recientemente lo hizo Hudson Bay.

La compañía ha sido atacada por expertos en ética del gobierno por adquirir licencias de gobiernos extranjeros, como China, que buscan congraciarse con el presidente.

Las opiniones sobre la marca se han polarizado mucho y se ha convertido en un pararrayos para protestas y boicots", dijo Neil Saunders, director general de GlobalData Retail. "Si bien la compañía aún es viable, hacer negocios se ha vuelto mucho más desafiante y estos problemas solo aumentarán", agregó.

