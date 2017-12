Video

Ivanka y Tiffany Trump en controversia por aparecer en bikini

Las hijas de Donald Trump, grabaron un video de Navidad en el que presumen su anatomía en traje de baño

REDACCIÓN 28/12/2017 07:38 p.m.

La ocurrencia de Ivanka y Tiffany Trump, les costó cientos de críticas (FOTO TOMADA DE WEB)

La felicitación navideña de Ivanka y Tiffany Trump, no se salvó de la controversia. Con motivo de las fiestas decembrinas, las hijas del presidente compartieron un video en Instagram que recibió cientos de críticas.

"Oh Holly Night!", expresaron divertidas las hermanas Trump.

Stunning ladies! ?????? Una publicación compartida de Tiffany Ariana Trump (@tiffanytrumplovers) el Dic 28, 2017 at 7:26 PST

Ataviada con un bikini, Tiffany de 24 años e Ivanka de 36, enviaron besos a sus seguidores, aunque no todos quedaron complacidos.

De acuerdo con comentarios que rescató People En Español, mucha gente se quejó de la falta de sensibilidad de la asesora presidencial y su hermana.

"Ugh. Espero que mis impuestos no vayan a este lío", "Esto no puede ser real. Por favor díganme que esto no es real. ¿Alguien? ¿Alguno?", "Usted y su familia están tan fuera de contacto con la realidad. Disfruten de sus vacaciones mientras la gente lucha todos los días", se quejaron usuarios.

Famosos que acapararon los reflectores en 2017 por sus pleitos con la prensa 

nl