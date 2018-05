ITALIA

El populismo también llega a Italia: apuesta por profesor sin experiencia política

El presidente de la República, Sergio Mattarella, ha retrasado su decisión respecto al nuevo ministro ante las dudas sobre su perfil

REDACCIÓN 22/05/2018 04:53 p.m.

El elegido para el cargo a primer ministro es un profesor sin experiencia en la vida política. (EFE)

Una ola de populismo, tanto de izquierda como de derecha son las tendencias de propuestas en prácticamente todo el planeta. En América Latina se conocen muchos casos. Pues ahora también le toca a Italia.

Luego de que el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y la Liga anunciaran que el jurista Giuseppe Conte es su elegido para ocupar el puesto de primer Ministro de Italia, la inexperiencia y las supuestas mentiras en su currículum ha despertado alarmas.

Giuseppe Conte, de 54 años, es un profesor de Derecho Privado en la Universidad de Florencia.

El candidato de M5S y la Liga es un exvotante de izquierda, que cuenta con un absoluto perfil técnico y muy poca experiencia en la política, y por esta razón ha levantado dudas sobre su capacidad para un cargo político, en el que tendrá que ejecutar 38 puntos del acuerdo de gobierno.

CONCRETA BUFFON SU ADIÓS A JUVENTUS

Conte es un completo desconocido para los italianos, pues nunca antes había tenido un puesto en el gobierno.

De ser aprobado, el jurista se convertirá en el primer Ministro número 65 en 75 años.

Un día después de su proclamación pública, el jurista y profesor elegido para ser primer Ministro ha comenzado a causar controversias ante los atisbos de su inexperiencia para el cargo.

LA MANCHA EN SU CURRÍCULUM

El presidente de la República, Sergio Mattarella, está molesto con la decisión tomada por Liga y M5S, y ante las dudas sobre el perfil de Giuseppe Conte, decidió tomarse este martes para analizar la situación. Se espera que anuncie su decisión final este miércoles.

Y es que la única cualidad que contrarrestaba la falta de experiencia para el puesto, era su flamante currículum académico, donde hablaba de perfeccionamiento en los estudios jurídicos en universidades de renombre como Yale, NYU, La Sorbona y la International Kulturinstitute de Viena.

FISCALÍA ALEMANA SE AFERRA AEXTRADICIÓN DE PUIGDEMONT

Sin embargo, The New York Times, sacó la luz que en la universidad neoyorquina no hay registros con su nombre, mientras que la institución en Viena en realidad es una escuela de idiomas que no ofrece cursos en materia jurídica.

Por su parte, Conte precisa que no ha dicho que tomó algún máster o curso en esas universidades, sin embargo, la ambigüedad y la exhaustividad de detalles biográficos del currículum crean más sobre una figura completamente desconocida en el mundo académico y político italiano.

Fuentes universitarias en Roma, señalaron que en el currículum de Conte se destacan estancias de verano, algo que no haría una persona con un perfil académico de primer nivel.

Luego de las acusaciones, el M5S lanzó un comunicado en donde explicó que Conte escribió "con claridad" en su currículum que en la NYU "perfeccionó y actualizó sus estudios", más nunca indicó que había realizado cursos o másteres en aquella universidad.

Expuso que la prensa extranjera y local hacen referencia a títulos de los que Conte "nunca ha presumido".

"Ha tenido estancias en el extranjero para enriquecer sus conocimientos y su inglés jurídico", señaló el M5S

Asimismo, argumentó que esto es "la confirmación" del miedo que se tiene a un cambio de gobierno.

Apuntó que ese miedo se expresa en la manera en que reaccionan los mercados,

La prórroga de Mattarella despertó todas las alarmas y ha dejado en vilo la posibilidad de que el líder del M5S, Luigi Di Maio, reciba el encargo de gobierno.

LEA TAMBIEN Nuevo presidente de Cataluña evita jurar lealtad al rey de España El independentista Joaquim Torra, nuevo presidente regional de Cataluña, promete dar continuidad al proyecto de Carles Puigdemont

LEA TAMBIEN Diputado independentista gana presidencia regional de Cataluña Con la elección de Joaquim Torra finaliza un periodo en donde la administración catalana ha estado dirigida por el gobierno español

Con información de El País