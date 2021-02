Acusan a senador de poner a su pareja en diputación plurinominal; niegan versiones

Ciudad de México (La Silla Rota).- Se dio a conocer que Isis Amaya Baltazar Martínez, la pareja sentimental del senador panista Jorge Luis Preciado Rodríguez, se habría sumado a la lista de aspirantes controvertidos que buscan un puesto por la vía plurinominal. Sin embargo, Preciado publicó un video en el que desmiente estas versiones.

Según habría informado el Diario de Colima, Baltazar Martínez, no sólo se habría postulado para la candidatura de diputada federal por la vía de representación proporcional, autorizada por el Comité Ejecutivo Nacional de Partido Acción Nacional (PAN), sino también se registró como aspirante para una regiduría de representación proporcional en el municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí.

La joven de 22 años no ha ocupado un puesto político antes y su presencia sólo salió a la luz e n enero de 2016, cuando el colectivo Anonymous Colima difundió una grabación en la que presuntamente se escucha a Preciado Rodríguez obligar a su pareja a practicarse un aborto. En aquel entonces, Preciado señaló que los videos filtrados eran parte de una campaña del PRI en su contra





Pareja de Jorge Luis Preciado niega que busque curul en el Senado

El senador Jorge Luis Preciado y su esposa, Isis Amaya Baltazar Martínez, negaron que ella forme parte de la lista de senadores plurinominales del PAN, tal como publicó el Diario de Colima este martes.

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, el senador aclaró que la información difundida es falsa y acusó al gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, de ser el responsable de difundir la información.

Por su parte, su pareja sentimental indicó que ella no está involucrada en la política, por lo que no busca ningún cargo público. Por ello, exigió una disculpa pública, tanto del mandatario como del director del Diario de Colima.

"Quiero pedirle al gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y al Diario de Colima que dejen de estarme difamando y estarme poniendo en el Diario de Colima como si yo fuera a un cargo a política, porque en primer lugar yo no estoy metida en nada de política y en segundo, por lo tanto, no voy por ningún cargo", sostuvo.

