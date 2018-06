TABASCO

Irreversible nuestro triunfo: AMLO

AMLO confió incluso que ya su victoria en las elecciones del 1 de julio, ya no se la pueden quitar sus adversarios ni con ningún tipo de trampa

ROBERTO BARBOZA SOSA 09/06/2018 11:17 a.m.

Irreversible nuestro triunfo: AMLO (Foto Twitter)

TABASCO (La Silla Rota).- Aunque faltan 22 días para la fecha de los comicios, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador sostuvo que por la amplia ventaja de preferencia de electoral a su favor ya es "irreversible" su triunfo electoral, y que no existe manera de que puedan derrotarlo.

"Es bastante la diferencia, estamos a nivel nacional más de dos a uno. Ni uniéndose todos los candidatos, lo digo sin presumir, de manera respetuosa, nos alcanzan, ya es irreversible el triunfo".

El político tabasqueño realizó una escala en el aeropuerto de Villahermosa para dirigirse a una gira por el estado de Chiapas.

Aquí le dieron la bienvenida los cuñados Adán Augusto López Hernández y Rutilio Escandón, candidatos por Juntos Haremos Historia de los estados de Tabasco y Chiapas, respectivamente.

López Obrador confió incluso que ya su victoria en las elecciones del 1 de julio, ya no se la pueden quitar sus adversarios ni con ningún tipo de trampa.

Ni aunque le metan dinero para la compra de votos ni con fraude electoral. "ya no pueden, es mucha la ventaja, no quiero presumir, por eso no quiero dar el dato" de la encuesta que dijo tener.

Dijo que su labor como próximo presidente de México, no defraudará a los mexicanos.

Igual que "nunca un tabasqueño se va a sentir decepcionado de mi actitud, y les va a dar gusto porque donde quiera que vaya un tabasqueño van a reconocerle que el próximo Presidente de México, de Tabasco, choco (gentilicio de esta tierra), va a estar actuando con rectitud, con honestidad".

