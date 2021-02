Guardería con irregularidades sigue operando en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Fue en junio pasado cuando de manera provisional la guardería Mi Angelito era clausurada por la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), tras incumplir con los permisos para operar. ¿Por qué murieron dos niños que se bañaron en un río de Sonora? Esta estancia infantil, ubicada al sur de Hermosillo, en la colonia Palo Verde, funciona desde el 2007 y brinda el servicio a 40 niños y niñas. Sin embargo, la ubicación entre estos establecimientos ha sido motivo de acusaciones entre Esperanza Bobadilla Valencia, responsable de la estancia infantil y autoridades de Protección Civil de Sonora, pues mientras la autoridad estatal asegura que la guardería carece de un expediente que incluya el análisis de riesgo que acredite no haya peligro en sus alrededores, Bobadilla Valencia asevera que la gasolinera y gasera son los que operan de manera irregular, pues no cuentan con documentos necesarios para funcionar. “A raíz de que pusieron la gasera y gasolinera allá enfrente a mí me quieren mover, me están pidiendo diagnóstico de riesgo, cuando ese diagnóstico debieron habérselo pedido a los establecimientos, ahorita me está presionando Protección Civil. En febrero todavía buscaron documentos de la gasolinera y no tienen”, expresó.

Puntualizó que no se consultó a personal de la guardería sobre el comienzo de operaciones de la gasolinera y gasera, dejando a los niños expuestos a alguna explosión u otro accidente causado por estos locales. Ahora, Alberto Flores Chong, director de la Unidad Estatal de Protección Civil de Sonora, explicó que este martes 12 de septiembre se le aplicó una sanción por 10 mil pesos a la guardería Mi Angelito, por no contar con los permisos correspondientes para operar. Además la estancia infantil deberá demostrar lo más pronto posible que tiene la documentación necesaria para dar el servicio, de lo contrario se suspenderá, según lo dijo Flores Chong. “A raíz de que pusieron la gasera y gasolinera allá enfrente a mí me quieren mover, me están pidiendo diagnóstico de riesgo, cuando ese diagnóstico debieron habérselo pedido a los establecimientos, ahorita me está presionando Protección Civil. En febrero todavía buscaron documentos de la gasolinera y no tienen”, expresó. “A raíz de que pusieron la gasera y gasolinera allá enfrente a mí me quieren mover, me están pidiendo diagnóstico de riesgo, cuando ese diagnóstico debieron habérselo pedido a los establecimientos, ahorita me está presionando Protección Civil. En febrero todavía buscaron documentos de la gasolinera y no tienen”, expresó. Recurso de inconformidad

Se interpondrá un recurso de inconformidad ante la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), tras la multa de 10 mil pesos interpuesta a la guardería Mi Angelito por no contar con permisos para operar.

Óscar Medina, abogado de Esperanza Bobadilla Valencia, responsable de la estancia infantil, explicó que la guardería ubicada en la colonia Palo Verde cerca de una gasolinera y gasera, se estableció en 2007, antes que estos negocios.

Ante esto, aclaró, se investigará a funcionarios que hayan incurrido en corrupción al avalar el funcionamiento de ambos locales, sobre todo el de la gasera que no cuenta con permiso para operar de manera legal.

“En esa época no había tanto rigor. Sedesol fue quien autorizó los permisos correspondientes, no existían tantos requisitos para beneficiar a jefas de familia, o madres solteras con hijos”, precisó.

Esperanza Bobadilla Valencia comentó que Francisco Carrasco, director de Infraestructura del Ayuntamiento de Hermosillo, en enero del 2016 le informó que se clausuraría la gasera por no contar con la documentación requerida para operar, sin embargo, hasta la fecha está en funciones.

“Aquí empezaron a echar todo para atrás… Francisco Carrasco en enero del 2016 dijo que se clausuraría la gasera por no tener documentos, luego Protección Civil dijo que la gasera sí tenía permiso, por lo que se contradicen”, expuso.

La encargada de la guardería Mi Angelito, añadió que no cuenta con dinero para pagar la sanción impuesta por la UEPC por la cantidad de 10 mil pesos.

En meses pasados, Julio Ulloa, secretario del Ayuntamiento de Hermosillo, informó que se investigará si la gasera cuenta con mitigación en riesgos, ya que supone, “de buena fe”, omitieron tramitar los permisos correspondientes para operar.

Aclaró que por esta situación, se llevó a cabo una mesa de análisis con personal de la guardería “Mi Angelito”, así como padres de niños fallecidos en la Guardería ABC y autoridades de Protección Civil de Sonora, cuyo fin era darle solución al problema.

“De buena fe, comento, en esta caso la gasera, hace la solicitud al Ayuntamiento sin ningún ladrillo todavía, un proyecto, y omiten, de buena fe, entonces se le otorga (licencia), con nosotros la guardería no existía porque no tenemos ningún documento de ellos”, explicaba el funcionario municipal.

La gasera tiene licencia de uso de suelo desde 2008, antes de que se implementara la Ley 5 de Junio, que busca regular la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en Sonora.

Cabe destacar que esta ley no es retroactiva, es decir, no aplica, ya que se publicó el 24 de octubre de 2011, en el Diario Oficial de la Federación, cuatro años después de edificarse la guardería Mi Angelito.

bl