Así va la consulta del nuevo Aeropuerto de la CDMX

Este jueves dio inicio la consulta popular que definirá el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), por ahora se ha dado cuenta de una afluencia constante, aunque en estados como Tamaulipas, la asistencia ha sido menor.

También se han presentado algunas irregularidades, desde la caída del sistema para ubicar las casillas hasta personas que votan hasta en cuatro ocasiones.

La periodista y conductora Azucena Uresti denunció en su cuenta de Twitter que un reportero de Telediario logró votar en tres ocasiones en distintas mesas. Una de estas veces, no fue necesaria su credencial de elector para emitir el voto.

Una usuaria le pidió a Uresti que no difundiera "mentiras" y adjuntó dos fotografías como "prueba de que la app no permite el voto doble".

Hola Azucena. Por favor no difundas mentiras.

Aquí prueba de que la app no permite el voto doble.

No somos corruptos, respetamos la democracia y al pueblo. pic.twitter.com/k5QR784gKc