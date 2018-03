VIOLENCIA DE GÉNERO

A Irlanda la intentaron violar y asesinar en Puebla

"Luché con todas mis fuerzas para poder quitármelo de encima, lo golpeaba en la cara, lo mordía, le pegaba en sus huevos para que me dejará en paz"

RODRIGO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 16/03/2018 12:17 p.m.

A Irlanda la intentaron violar y asesinar en Puebla (Foto Especial)

Irlanda iba de regreso a su casa, acababa de salir de un gimnasio en la zona de Las Ánimas, en Puebla, era el pasado 13 de marzo alrededor de las 20:00 horas.

Originaria de Guerrero y estudiante de la IBERO Puebla, durante el trayecto Irlanda fue abordada con por un hombre, quien, sin mediar, palabra la agredió, la amagó y la arrastró hasta un terreno baldío.

El agresor utilizó un ladrillo para golpear en la cabeza a la estudiante en repetidas descalabrándola, sin embargo, Irlanda reaccionó y, según sus mismas palabras, peleó "con todas mis fuerzas con ese perro".

"Luché con todas mis fuerzas para poder quitármelo de encima, lo golpeaba en la cara, lo mordía, le pegaba en sus huevos para que me dejará en paz", relató la joven

"Afortunadamente", detalló Irlanda, el sujeto desistió de su ataque, lo que aprovechó para correr lo más rápido que pudo, ensangrentada, pidiendo ayuda.

Por suerte, Irlanda fue auxiliada por una mujer a la que identificó como "Yamel Blan", quien la llevó al hospital.

Pese a lo sucedido, Irlanda se dice en buen estado de salud, sin embargo, agrega que no quiere regresar a la escuela, pero sabe que esa no es una opción, que no debe "dejar caer la toalla", le falta un año para graduarse.

Yamel Blan, la mujer que auxilió a Irlanda, compartió en redes fotos de la agresión a la joven guerrerense.

Foto: Yamel Blan/Facebook

Foto: Yamel Blan/Facebook





Foto: Yamel Blan/Facebook





De acuerdo a su versión, iría a comer tacos cuando alguien tocó su puerta, era Irlanda "bañada en sangre , con la cabeza abierta, sus manos, toda ella; rogándome q la ayudara y la llevara al hospital".

Irlanda agradeció los mensajes de apoyo de amigos y familiares, además hizo un llamado para combatir la violencia contra las mujeres que afecta a las poblanas, a su mensaje se sumó Yamel.

Por su parte, la IBERO Puebla compartió en redes sociales un comunicado donde reconoce los hechos, se solidariza con la víctima y exhortaron a las autoridades a hacerse responsables de los hechos y garantizar la tranquilidad de los estudiantes y poblanos en general.

Expresamos nuestra indignación frente a un nuevo hecho de violencia en contra de las mujeres, en este caso una de nuestras alumnas. Exigimos a las autoridades acciones para recuperar la tranquilidad en Puebla. Demandamos a los medios precisión informativa. pic.twitter.com/XmURgqqFXn — IBERO Puebla (@IberoPuebla) 15 de marzo de 2018

"No entendemos cómo, ante hechos sistemáticos de violencia contra las mujeres, las acciones no han sido suficientes para reforzar las medidas de seguridad en la ciudad y en el estado. Ni una más", se puede leer en el comunicado

Luego del ataque contra Irlanda, mujeres, entre ellas estudiantes, realizaron una manifestación afuera de la IBERO Puebla, para exigir que se active la Alerta de Violencia de Genero contra las Mujeres (AVGM).

Foto: Daniela Molina/Facebook

Foto: Daniela Molina/Facebook





Cabe mencionar que Puebla es uno de los seis estados donde la Secretaría de Gobernación (Segob) negó la AVGM, esto pese a que, en un recuento realizado por La Silla Rota, 25 mujeres han sido asesinadas violentamente en la entidad en lo que va del año.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) aseguran que durante todo el 2017 y hasta el primer mes de este año, en Puebla se han registrado 28 feminicidios.

En tanto, mil 252 denuncias por algún delito sexual se han realizado en la entidad poblana, durante el año pasado, más 94 crímenes del mismo rubro en el primer mes del 2018.

Es decir, en Puebla ocurren, en promedio 103 delitos sexuales al mes, tres al día.

