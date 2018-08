Irina Baeva revela que salió de "Mira Quién Baila" para que no expongan su vida privada

REDACCIÓN 22/08/2018 02:24 p.m.

Agencia México: Tras su polémica salida del programa "Mira Quién Baila", Irina Baeva reveló los motivos que la orillaron a abandonar la emisión este domingo, pues más allá de su lesión en la costilla, manifestó que no le gusta el formato en que se ha manejado este proyecto y menos que se metan con su vida privada.

El problema de ´Mira Quién Baila´ para mí, fue que yo no pensé que fuera un reality, o sea, ya independientemente de todo lo que pasó, de mi lesión, una de las cosas que yo entendí, que yo aprendí, que por eso va a ser una de las razones por las que voy a agradecer ´Mira Quién Baila´, el estar en un reality va en contra de mi personalidad, dijo en entrevista en el programa de radio de Javier Poza en Radio Fórmula.

Defendiendo su vida privada, agregó: "yo siempre he pensado que uno como persona son tantas cosas las que se exponen, independientemente de si nosotros lo queremos o no, tu vida privada, tu familia, muchas veces no quiero que se vean mis papás y los ponen en todos lados, entonces tantas cosas que están expuestas que siempre uno se pregunta ¿qué queda para mí?, entonces el estar un reality no te permite ni siquiera eso, ese pequeño porcentaje de guardarte algo".

Indicando que por ahora estará enfocada en su recuperación física, Baeva manifestó que ya planea su regreso a la pantalla chica, pero dentro del mundo de las telenovelas, trabajo donde se siente más cómoda y que tal como lo ha manifestado, le permite mantener bajo resguardo su vida personal.

nl

LEA TAMBIEN Foto delata una vez más la pasión que siente Diego Boneta por Camila Sodi Las demostraciones de afecto entre Diego y Camila cada vez son más frecuentes y en esta foto es la prueba de la pasión que siente el actor por Sodi

LEA TAMBIEN Así se burló Yanet García de su ex novio Douglas Martin tras perder campeonato de videojuegos La "sexy chica del clima", Yanet García no dejo pasar la oportunidad de reconocer el triunfo del ganador del torneo "Call of Duty"

LEA TAMBIEN Estas guapas conductoras podrían suplir a Atala Sarmiento en "La Historia Detrás del Mito" Por el momento solo se contemplan a tres conductoras de TV Azteca, ¿cuál te agrada más?