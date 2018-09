Irina Baeva se defiende de Geraldin Bazán y le da cacheta con guante blanco

REDACCIÓN 27/09/2018 07:26 p.m.

Luego de que Geraldine Bazán y Gabriel Soto confirmaran su divorcio, el escándalo no deja de invadir sus vidas, la polémica vuelve a ser parte de su día a día luego de que saliera a la luz el romance que el actor mantiene con Irina Baeva.

De acuerdo con La Verdad, Geraldin Bazán considera que Irina no es lo suficientemente decente como para que conviva con sus hijas, por lo que Soto y su nueva pareja no tardaron en defenderse.

"CALAVERANDIA" EL NUEVO PARQUE TEMÁTICO DE COCO EN MÉXICO

Lo que dije fue... En el momento en que el padre de mis hijas tenga como pareja a una buena mujer,inteligente y decente será el momento en el que conviva con mis hijas,NO es el caso aún. — Geraldine Bazan (@GeraldineBazanO) 24 de septiembre de 2018

Bazán fue bastante precisa al describir las cualidades que deberá tener la mujer que conviva con sus hijas.

"En el momento en que el padre de mis hijas tenga como pareja a una buena mujer, inteligente y decente será el momento en el que conviva con mis hijas, NO es el caso aún".

Gabriel Soto fue el primero en dar la cara a los medios de comunicación ante las declaraciones de su exesposa para defender a su amor y poner un alto a las agresiones tanto de la prensa como los usuarios de las redes sociales.

"Ya basta de insultar, ya basta de agredir, ya basta de faltarnos al respeto, sobre todo si la gente no sabe cómo fueron las cosas (...) es un punto importante decirle a la gente que ya basta de insultar, ya basta de juzgar como si ellos fueran Dios. Ustedes saben que mi relación con Geraldine de 10 años fue una relación de muchos altibajos y que lo que me llevó a mi divorcio, y lo digo categóricamente, fue toda la difamación y todas estas especulaciones y señalizaciones que se me hicieron en torno a un caso que ustedes ya saben", recalcó Soto.

Por su parte, y ante los hechos, Irina Baeva no se quedó callada y con una serie de imágenes, publicadas en Intagram, expreso su sentir.

"A todos aquí presentes les mando mucho amor. que se ve que hace falta. #CadaQuienDaLoQueTiene", fueron las palabras que escribió Irina en sus redes sociales.

HOSPITALIZAN A RAPERO POR SOBREDOSIS DE CHEETOS FLAMMING HOT

an