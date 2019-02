Entre lágrimas Irina Baeva se disculpa con Geraldine Bazán: "Siempre respetaré tu historia y tu lugar"

REDACCIÓN 22/02/2019 01:05 p.m.

Irina Baeva compartió un video a través de sus redes sociales en el que envía un mensaje de disculpa a Geraldine Bazán, ex esposa de Gabriel Soto, su actual pareja. "Siempre respetaré tu historia y tu lugar", comentó la también actriz.

De acuerdo con Publimetro, sin maquillaje y mirando a la cámara, Irina inició el video diciendo que apoya el video que Soto grabó en la madrugada, en el que también pidió disculpas a Geraldine y agradeció los 10 años que pasaron juntos.

Irina pidió a Bazán que respete su versión de los hechos: "Geraldine: respeto y entiendo tu versión de los hechos, así como de corazón espero tú entiendas y respetes la mía", expresó.

Y siguió: "Una sincera disculpa si una de mis acciones se mal interpretaron o pensaste que había malas intenciones de mi parte, nunca he actuado ni actuaré tratando de lastimar a alguien, mucho menos a alguien tan importante en la vida de Gabriel", enfatizó.

Baeva le pidió buscar paz e incluso planteó la posibilidad de una futura convivencia. "De todo corazón te deseo total felicidad. Espero que en algún momento de esta nueva etapa de nuestras vidas podamos convivir", dijo. "Quiero que estés tranquila y que sepas que yo siempre respetaré tu historia y tu lugar, busquemos la paz", finalizó.

Hace unos días, Geraldine Bazán publicó un video en el que detallaba cómo sintió que Irina Baeva la acosaba por internet para que se enterara de la relación extramarital que mantenía con Soto.

Bazán señaló que Baeva incluso presumió en redes sociales el mensaje "Qué hermoso desastre hice", a tan sólo un día que se la actriz pidiera el divorcio. "Eso es acoso, eso es cyberbullying con la única intención de lastimarme" consideró Geraldine.

