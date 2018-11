¡Alerta! iPhone X explota al actualizarse con la versión iOS 12.1

En redes sociales a diario existen historias que parecen sacadas de una película o de una mente retorcida, tal es el caso de un joven al que le explotó su iPhone al actualizarlo.

De acuerdo a La Republica, el joven jamás imaginó que actualizar su iPhone X al sistema operativo iOS 12.1 iba a provocar que el celular de Apple explotara ante sus ojos.

El muchacho decidió compartir las fotos en Twitter, mismas que se virilizaron rápidamente en redes sociales.

Según detalla Rahel Mohamad, como se llama este usuario del iPhone X, se encontraba actualizando el sistema operativo de su teléfono cuando se percató que un extraño humo negro salía desde dentro del celular y de un momento a otro se incendió.

@Apple iPhone X just got hot and exploded in the process of upgrading to 12.1 IOS. What´s going on here??? pic.twitter.com/OhljIICJan

Mohamad se comunicó con Apple a través de Twitter y la compañía de la manzana le respondió de forma inmediata, asegurando que "definitivamente no es un comportamiento esperado" y le pidió que enviara los restos del iPhone X para analizarlo.

That's definitely not expected behavior. DM us, so we can look into this with you: https://t.co/GDrqU22YpT