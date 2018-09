Ya está disponible iOS 12, estas son las novedades para iPhone y iPad

REDACCIÓN 18/09/2018 06:49 p.m.

Apple no deja de sorprendernos, apenas nos muestran los nuevos dispositivos de la manzana y ya nos revelan la nueva actualización del sistema operativo, IOS 12 ya disponible para iPhone y iPad.

De acuerdo con Vanguardia, por si no fuera suficiente con el nuevo iPhone Xs y iPhone X Max o con el nuevo Apple Watch Series 4. Apple continua con su ruta de novedades y ya liberó a todo el público la nueva versión de su sistema operativo, el IOS 12, los de Cupertino confirman que esta actualización es la más universal de su sistema operativo.

Los móviles compatibles con este software son los mismos que soportaron iOS 11, así que por lo pronto no tienes de que preocuparte porque tu iPhone viejito seguirá vigente pero posiblemente estará lento.

Las actualizaciones se podrán realizar en los dispositivos iPod, iPod touch (sexta generación) iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X.

También en iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad 2017, iPad 2018, iPad Pro (9,7), iPad Pro (12,9 pulgadas, 2015), iPad Pro (10,5 pulgadas, 2017) y iPad Pro (12,9 pulgadas, 2017).

Con iOS 12 las tareas que realizan los usuarios de dispositivos Apple serán más rápidas. Además de las mejoras en animaciones, por ejemplo, en el Centro de Control o el scroll, existen otras en cuanto al rendimiento y habrá aplicaciones que son 40% más rápidas; también podrás acceder a la cámara desde la pantalla de bloqueo será hasta un 70% más rápido e igualmente activar el teclado es hasta 50% más rápido

Mientras que la aplicación de FaceTime te permitirá realizar llamadas grupales con hasta 32 personas, mediante una actualización que aparecerá dentro de algunas semanas. Enfocará a los miembros más activos de la conversación y funcionará con llamadas de audio, video e incluso estará integrado con mensajes.

Como cada año, Apple presenta mejoras en los Animojis y Memojis¡ de tal manera que en el caso de los Animojis, habrá un Tiranosaurio Rex, fantasma, tigre y Koala, por lo que los memojis podrán ser creados con nuestra cara de forma animada. Ahora tendrán una duración de hasta 30 segundos en vez de solo 10 segundos.

Con la llegada de iOS 11 el año pasado, Apple ingresó con fuerza al tema de la Realidad Aumentada (AR por sus siglas en inglés). Los dispositivos con procesador A9 podrán disfrutar las nuevas funciones con iOS 12 y el nuevo ARKit 2.0 posibilita reconocer objetos en tres dimensiones, tener escenas más realistas con reflejos de una alta calidad. La AR será capaz de detectar hacia dónde miran los ojos del usuario, si mueve la boca o realiza un guiño.

También mejoró la iluminación en el modo foto y la cámara es capaz de colorar una especie de máscara delante del rostro para delimitar mejor su forma, así como el fondo del escenario en el cual se encuentra. Por otro lado también hay una nueva aplicación para desarrolladores que permitan separar diferentes capas de un retrato.

