Juan José Origel confirmó que "Intrusos" llegó a su fin y reveló la fecha en que saldrá del aire

Televisa atraviesa por un momento difícil y su programación ya se está viendo afectada, esta mañana Álex Kaffie reveló en su cuenta de Twitter que el programa de espectáculos "Intrusos" saldrá del aire.

De acuerdo con TV Notas, tras horas de polémica, Juan José Origel confirmó la noticia antes de iniciar con le programa de esta tarde.

El día 14 de junio, 'Intrusos' sale del aire, fue lo que escribió el Villano de los espectáculos.

Cabe recordar, desde abril surgieron especulaciones sobre una posible salida del programa debido a bajos niveles de audiencia.



"¿Qué pasó con las golondrinas?, que no son para mí nada más, sino para todos nosotros, porque Intrusos se va a terminar, se va a terminar y no porque no haya cumplido con todas las expectativas que nos esperábamos y todo, sino porque así son las cosas en la televisión. Vamos a estar hasta el 14 de junio, pero le vamos a echar todas las ganas y todos los kilos".

El escándalo tras el final de "Intrusos" se debe a que todos sus conductores salieron de "Ventaneando", siendo Atala Sarmiento la última en integrarse al proyecto. No les quedará de otra más que seguir tocando puertas.

