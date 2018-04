Dolores Leis

Internet encontró a la doble de Donald Trump, es una campesina española

La imagen de la campesina española prácticamente le dio la vuelta al mundo, todo el que ve la foto dice que es idéntica a Trump

REDACCIÓN 24/04/2018 05:49 p.m.

Dolores Leis es una mujer de la campiña española que se volvió viral en Internet, gracias a su parecido con Donald Trump (FOTO ESPECIAL)

Dolores Leis es una mujer de la campiña española que tiene un gran parecido con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; no es multimillonaria, no tiene un emporio empresarial ni dirige ningún país poderoso, pero se está haciendo famosa gracias a Internet.

De acuerdo con Ambito, la campesina de 64 años reside en el municipio español de Cabaña de Bergantiños, en la Provincia de La Coruña, Galicia. La foto de Dolores sosteniendo su herramienta de trabajo, se volvió viral luego de que Paula Vásquez, una periodista de "La Voz de Galicia" conversara con ella y publicara en su cuenta de Instagram el retrato del encuentro.

La idea de la periodista era hablar sobre la cosecha de temporada, no sobre su físico, pero la fama le llegó a Dolores por caminos inesperados. Es más, al conocerla, la reportera no notó la similitud entre la campesina y Trump, hasta que en Internet, la gente comenzó a comparar a la mujer con el mandatario.

Dolores tampoco podía creer la fama que obtuvo su imagen: "Madre mía, mi foto ha llegado muy lejos. Digo yo que será por el color del pelo", mencionó la señora sobre su inesperada fama, al ser citada por el diario "El Mundo", de España. Incluso, contó Vásquez que la campesina "no es consciente" de quién es la persona con la que la comparan.

Yo temía que me regañara al aparecer por ahí, pero para nada, está encantada. Yo creo que ella no es consciente de quién es Donald Trump ni de lo que pensamos de él, contó la reportera al diario citado.

Y qué bueno que no se molestó, porque su imagen ha sido tan popular que llegó hasta este extremo del mundo. Tan solo una publicación en Twitter con su imagen, compartida por el usuario @Laboreiro, ha alcanzado casi 5 mil retuits y 9 mil me gusta.

Donald Trump na Costa da Morte pic.twitter.com/HQhAce25yM — Paco Mariño (@Laboreiro) 21 de abril de 2018

Donald trump en la costa brava. Le van las costas pic.twitter.com/pmOISCNcte — Joanjo (@JoanjoB) 23 de abril de 2018

nl

