Sin explicación alguna, el sol se "apaga" en Rusia

Un fenómeno realmente extraño tiene intrigados a los habitantes de dos distritos municipales pertenecientes a la República de Sajá, en Rusia, pues el Sol "se apagó" por cerca de 3 horas a pleno medio día sin que hasta el momento haya una explicación científica oficial de lo acontecido.

Mystery gets murkier over cloud that turned day into night

No official explanations for darkness over swathes of Yakutia amid conspiracy theories of a UFO, new weapons tests, a meteorite, or pollution from wildfires.https://t.co/dc4KUnqXOo pic.twitter.com/ZRxGyTJgel — The Siberian Times (@siberian_times) 24 de julio de 2018

En la prensa local se informa que los residentes de los distritos de Eveno-Bytantayski y Zhiganski, ubicados al norte de la república, observaron la ausencia de la luz solar en un periodo entre las 11:00 y 14:00 horas. Los lugareños publicaron las imágenes lúgubres en las redes sociales, que muestran cómo edificios y arboles oscurecidos se perfilan sobre el cielo rojizo o completamente oscuro en el fondo.

Los habitantes no daban crédito a lo que sus ojos miraban en ese momento, muchos comenzaron a especular que se trataba de extrañas fuerzas sobrenaturales, el diablo, OVNI o un meteorito.

Mientras que aún no existe una explicación oficial de lo sucedido, los especialistas sugieren que probablemente se debió a los efectos de los incendios forestales que azotan la republica de Sajá.

Con información de Debate.





aja