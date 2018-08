Insiste PAN en fiscalia autónoma e independiente

REDACCIÓN 05/08/2018 01:10 p.m.

"Acción Nacional no descansará hasta que se lleve a cabo una reforma integral al artículo 102 constitucional y podamos contar con una Fiscalía General verdaderamente autónoma e independiente", aseguró el presidente nacional del PAN, Damián Zepeda Vidales.

El dirigente panista aseguró que el próximo Fiscal General no puede ser un empleado del Presidente de la República, como ha ocurrido hasta ahora.

"Es indispensable que la procuración de justicia y la persecución del delito estén completamente desvinculadas de motivaciones políticas y electorales. Hacemos un llamado al virtual Presidente electo a que incorpore esta propuesta en su paquete de acciones a seguir de manera inmediata, y adelantamos estará dentro de las prioridades a impulsar por Acción Nacional", enfatizó.

En este sentido, Zepeda saludó el impulso ciudadano que ha tenido este esfuerzo en el país y destacó que es este tipo de cambios lo que verdaderamente se requiere en México, más que muchos anuncios que se han hecho que quedan en lo superficial:

"En estos temas seguiremos trabajando de la mano de la sociedad civil organizada. La lucha por una Fiscalía que sirva no tiene colores partidistas, sino que es algo que le conviene a todos los mexicanos", afirmó el líder panista.

El presidente del PAN consideró que si el Fiscal General no es autónomo del gobierno, difícilmente va a investigar los actos de corrupción que se presenten en su interior. "Es con las instituciones adecuadas como lograremos los cambios que este país necesita. No puede haber verdadera justicia si la investigación de un hecho delictivo no la lleva a cabo alguien con total independencia", finalizó Damián Zepeda.

