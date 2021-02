“Nunca había sentido tan insegura la UNAM como ahora"

Estudiantes de Ciudad Universitaria han sentido un incremento en la inseguridad que ha ocasionado, en el último año, que cambien sus trayectos, difundan entre ellos mapas de los puntos con mayor incidencia delictiva y sobre todo tomen medidas de precaución como no caminar en zonas solitarias.

Apenas el fin de semana una estudiante de la Escuela de Trabajo Social denunció en Facebook que fue víctima de robo y agresión por el estacionamiento del plantel. De acuerdo con su publicación, además de que le quitaron sus cosas, la patearon en todo el cuerpo y la dejaron en el suelo. Mostró una foto con moretones en el dorso.

“Tomen las precauciones necesarias, no deberíamos tener miedo de caminar solos por la calle, pero el peligro es inminente. Si es posible acompáñense siempre, si esta solo vayánse por otra ruta o esperen a que haya más gente. Nadie merece pasar por lo que yo pasé, nadie debería sentir que su vida va a acabar, nadie debería tener miedo de no volver a casa. Y NADIE debería poder decidir tu destino en contra de tu voluntad. Me paso en C.U.,pero te puede pasar en cualquier lugar. (Asalto, por el estacionamiento de trabajo social)”.

En marzo de este 2018, otra alumna de Trabajo Social fue agredida en uno de los baños del plantel a las 7:00 horas. Después, las autoridades implementaron medidas como colocar botones de pánico en los sanitarios, más vigilancia en los accesos y cambiar el horario de las clases. Con todo y esas acciones los jóvenes se sienten inseguros dentro de CU.

Gabriela estudia el noveno semestre también en la Escuela de Trabajo Social y comenta que al inicio de la carrera se sentía tranquila de caminar por los pasillos y andar en Ciudad Universitaria. A ella no le ha pasado nada dentro del campus, pero sí a amigas. Hace un mes fue asaltada afuera de la estación Miguel Ángel de Quevedo y ello incrementó su temor.

“Yo sí me siento súper insegura, curso el noveno semestre y nunca había sentido un semestre tan pensado en cuestión de la inseguridad. Yo siempre me sentía segura en CU, sabía que podía estar tranquila, pero a partir del semestre anterior me da pánico hasta tomar un taxi aquí. Hace poco compartieron una publicación de una chava que salió de Ciencias Políticas, tomó un taxi y al parecer sufrió un secuestro exprés y a partir de ahí se han sabido muchos casos”.

Narró que hace un mes, a dos estudiantes los intentaron asaltar en las instalaciones de la Facultad de Odontología. Ella se enteró una página de redes sociales que hicieron alumnos de la UNAM para compartir las incidencias. Incluso elaboraron un mapa con los puntos donde se han registrado robos y agresiones.

“A mi sí me preocupa la situación, me da pánico caminar sola. Yo entro por derecho y hay una parte que está solo antes de llegar a la Facultad y ahí me da miedo pasar, cuando antes me sentía tranquila. Nunca me había dado miedo como ahora. Yo sí me siento insegura a raíz de lo que se ha compartido en redes y de lo que comentan amigos. Además de que el contexto general de inseguridad en el país y ciudad está complicado”.

Asaltos dentro de las Facultades

Esteban reconoce que en los últimos meses se han presentado acontecimientos dentro de CU, algunos se han hecho virales otros se comentan entre la comunidad universitaria, que han ocasionado que la percepción de seguridad, que antes sentían, cambie.

“Justo con mis amigos estaba platicando de eso, de como ha crecido la inseguridad y de como se ha estado reflejando dentro de la escuela, incluso con las medidas que han tomado las autoridades de la universidad como poner rejas, que en realidad no han servido para nada”.

Antes Esteban caminaba tranquilo, ahora, dice, que voltea para todos lados, aún cuando transita dentro de Ciudad Universitaria. La paranoia también lo invadió. “A mí no me ha pasado nada, pero he escuchado a varios compañeros que los han agredido o asaltado”.

Guadalupe estudia el tercer semestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas, donde también se han registrado agresiones a estudiantes y por la inseguridad las autoridades cambiaron el horario para que salgan más temprano y los jóvenes no se expongan.

“Adentro de la Facultad ya se han dado asaltos y afuera en la parte donde está la tienda UNAM ahí siempre nos dicen que tengamos cuidado y no caminemos solas. También he escuchado que han robado a compañeros en el paradero del Metro CU y pues en la noche que está oscuro y no hay tanta iluminación se pone más feo”.

Lo que más se escucha son asaltos y robos. Señala que ella está al pendiente en páginas o grupos de whats de cuando publican ese tipo de incidentes dentro de la UNAM y trata de no caminar por esos puntos. Otra medida que ha implementado es no ir al baño sola. “Siempre nos acompañamos entre amigas, luego de las agresiones en los sanitarios, porque a pesar de los botones de pánico sigue pasando”.

Monserrat Araujo ya terminó la carrera de Relaciones Internacionales en la UNAM. Todavía acude a Ciudad Universitaria a realizar sus adjuntías y está en la parte final de su tesis.

“En cuestión de seguridad sí me llegué a sentir insegura cuando venía a clases. Salía a las 10 de la noche y trataba de irme en grupo o irnos por zonas iluminadas, porque esta zona si está muy descuidada”.

Indica que a partir de que cambiaron el horario en la Facultad para salir a las 21:00 horas sí se ha sentido una disminución de la inseguridad, al menos en esa parte de Ciudad Universitaria que está cerca del Metro. Sin embargo en la zona del circuito de Rectoría o de Trabajo Social últimamente se han registrado más incidentes.

Como medida de prevención, los estudiantes han mapeado los lugares donde se han registrado asaltos y han identificado cinco zonas como las más inseguras:

1.- El Circuito Escolar, con acceso a la lateral de la avenida de los Insurgentes, a la altura de la Facultad de Filosofía y Letras.

2.- Comprende el circuito escolar con accesos a la avenida de los Insurgentes a la altura de la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades.

3.- El Circuito Exterior con acceso sobre la avenida de los Insurgentes a la altura de la Escuela Nacional de Trabajo Social.

4.- El circuito de investigación científica.

5.- Los circuitos de la zona cultural y Mario de la Cueva.

fmma

