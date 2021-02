Inseguridad, el tema que predominó en segundo debate a gobernador de Jalisco

Este domingo se realizó el segundo debate entre candidatos a gobernador de Jalisco y el tema que predominó fue el de la inseguridad, a pesar de no estar entre los tópicos correspondientes.

Para este intercambio de ideas, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana eligió los temas de Cultura, Salud y Deporte; Infraestructura y Gasto Público; y Derechos Humanos pero los aspirantes a gobernar uno de los estados más violentos en el país no dejaron de lado la falta de seguridad.

Otro bebé fallece por ataque de criminales en Jalisco

En los últimos días, Jalisco ha acaparado las primeras planas de los principales medios de comunicación a nivel nacional, desde el atentado contra el exfiscal Luis Carlos Nájera, hasta la detención de Rosalinda ‘N’, esposa de Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En el Centro Universitario de la Costa, en el municipio de Puerto Vallarta los candidatos de los distintos partidos puntualizaron la falta de acciones eficientes para los hechos violentos en la entidad.

El abanderado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Salvador Cosío Gaona calificó de irresponsable que tengan que debatir temas como cultura y deporte cuando Jalisco se encuentra envuelto en la inseguridad.

Asimismo, mencionó la muerte del pequeño Tadeo, el bebé de 8 meses de edad que murió a causa de los bloqueos e incendios de autobuses por parte de sicarios el día del atentado del exfiscal Luis Carlos Nájera.

“Si la muerte del pequeño Tadeo no es tocar fondo, en el tema de seguridad, entonces no sé qué es. Lo urgente ahorita, es la inseguridad”, manifestó.

Por su parte, Enrique Alfaro, candidato de Movimiento Ciudadano afirmó que en su gobierno transformará el Poder Judicial y los Ministerios Públicos para traer paz a partir de la justicia.

“Los delincuentes que están lastimando a Jalisco han sido detenidos antes pero han sido liberados por fallas en el sistema y eso es lo que vamos a cambiar. Nunca más un sistema judicial sometido por la corrupción”, declaró.

El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que sí es posible recuperar la paz en Jalisco, pero no con ‘gritos y sombrerazos’ como lo proponen los otros candidatos.

“Hablan de un proyecto como el de Disneylandia cuando lo único que han demostrado en Tlajomulco y Guadalajara es que no saben dar resultados, son malos para gobernar, aunque son muy buenos para gritar. Hoy Jalisco no requiere ni gritos ni sombrerazos. Lo más importante es que la paz sí se puede recuperar”, expuso.

Carlos Lomelí, candidato de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) afirmó que la violencia no se combate con más violencia, sino con estrategia.

“Ciudadano, tienes toda la razón. Quedó demostrado que la violencia no se combate con más violencia, sino con estrategia”, dijo.

En una de sus intervenciones, el aspirante a gobernar Jalisco mostró un disco duro portátil donde aseguró que tiene pruebas y evidencias de los casos de corrupción en el gobierno de Enrique Alfaro, alcalde con licencia de Guadalajara.

“Traigo aquí esto. No me cupo en una memoria USB, por eso me traje todo el disco duro. Voy a desenmascarar a Enrique Alfaro y toda su corrupción”, manifestó.

Otros señalamientos que hubo en este segundo debate fue contra el quebrantamiento al sistema de Salud en el gobierno de Aristóteles Sandoval, ya que los centros de salud y hospitales no cuentan con la infraestructura necesaria y no hay suficiente abasto de medicamentos.

En este tema también fue cuestionado el candidato de Morena, a quien uno de los moderadores le preguntó si sus empresas de medicamentos concursarán en las licitaciones para el gobierno de Jalisco, a lo cual afirmó que no lo hará porque su gobierno será transparente y honesto.

La única candidata, Martha Rosa Araiza del Partido Nueva Alianza (Panal) realizó propuestas en torno a las mujeres y prometió refugios para todas las víctimas de violencia en 125 municipios del estado.

“Necesitamos una asesoría jurídica y tener refugios en los 125 municipios donde ellas puedan recibir esta guía jurídica y atenderlas”, dijo.

Ante las posturas y propuestas de la candidata Manuel Orozco Santillán, abanderado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) mencionó que no se debe confundir feminismo con “mujerismo”.

“Hay que fortalecer las instituciones que protegen a las mujeres, pero no con ‘mujerismo’ como aquí lo he notado de una candidata que confunde feminismo con mujerismo”, expuso.

Por su parte, el candidato del PAN, Miguel Ángel Martínez fue cuestionado por el anterior gobierno del blanquiazul, con señalamientos de corrupción a lo que él respondió que es al gobierno saliente al que le tienen que pedir cuentas.

“Toda corrupción en el sistema de salud y en todas las dependencias de gobierno debe acabar y la Fiscalía Anticorrupción se debe de abocar a ello. Hay quienes tuvieron cinco años el ejercicio del gobierno y a ellos hay que pedirles cuentas”, comentó.

El segundo debate culminó a las 8:30 de la noche y el tercero se llevará a cabo el 10 de junio en el municipio de Lagos de Moreno.

