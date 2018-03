2 MILLONES DE VISITANTES

Arranca ´Jueves Santo´ en Iztapalapa

Este Jueves Santo es cuando se realizará la "última cena" y "la traición de Judas"

SHARENI GUZMÁN 29/03/2018 05:51 p.m.

Durante el viernes se realizarán las siete caídas y la crucifixión. En el Sábado de Gloria se escenificará la resurrección (Foto: Especial)

Con la develación de la placa de la representación número 175 de la Pasión de Cristo en la delegación Iztapalapa, los 162 actores principales arrancaron el Jueves Santo.

Para esta edición, en la que se esperan a más de 2 millones de visitantes, participan 162 actores con parlamento, más de 500 extras, dos mil nazarenos y 125 integrantes de los grupos de clarines y fanfarrias.

ESTO ES LO QUE DEBES SABER SOBRE EL VIACRUCIS DE IZTAPALAPA

Este Jueves Santo es cuando se realizará la "última cena" y "la traición de Judas". Durante el viernes se realizarán las siete caídas y la crucifixión. En el Sábado de Gloria se escenificará la resurrección.

Da comienzo el recorrido de los ocho barrios en Iztapalapa (Foto: Especial)

Luego de la develación de la placa, inició un recorrido por los ocho barrios. La procesión llegará a las 17:00 horas al Santuario de la Cuevita, donde bendecirán a los personajes. A las 20:00 se llevarán a cabo en la Macroplaza del Jardín Cuitláhuac pasajes bíblicos. A las 21:00 horas se realizará un recorrido al Cerro de la Estrella, en este lugar se escenificará el beso de Judas y la aprehensión de Jesús.

Con la develación de la placa de la representación número 175 de la Pasión de Cristo en la delegación Iztapalapa, los 162 actores principales arrancaron el Jueves Santo (Foto: Especial)

La representación del viacrucis inició con el Domingo de Ramos, donde los actores realizaron un recorrido por los ocho barrios del centro de la demarcación.

Continuó con la escenificación de pasajes bíblicos como la expulsión de Jesús por los sacerdotes y las Bienaventuranzas.

Este Jueves Santo es cuando se realizará la "última cena" y "la traición de Judas". Durante el viernes se realizarán las siete caídas y la crucifixión. En el Sábado de Gloria se escenificará la resurrección (Foto: Especial)

Los asistentes a esta representación llegaron desde temprano para no perderse los recorridos y las representaciones de los pasajes bíblicos. Fue el caso de la señora Esperanza Domínguez, quien desde hace 30 años, no se ha perdido ninguna escenificación de la Pasión de Cristo.

"Aunque ya sé me de memoria los pasajes, no me he perdido ni un año los días santos. Hoy llegué desde temprano. Mañana es el mejor día, pero hoy también se pone bueno", dijo la señora Esperanza Domìnguez quien como cada Semana Santa asiste a la representacion de la Pasión de Cristo en Iztapalapa.

