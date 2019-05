Ingrid Coronado sigue los pasos de Atala Sarmiento, visita foro de Televisa después de 20 años

REDACCIÓN 08/05/2019 09:22 p.m.

Después de 20 años, Ingrid Coronado volvió a pisar las instalaciones de Televisa, la que fuera su primera casa. Todo parece indicar que la ex conductora de "Venga la Alegría" está siguiendo los pasos de Atala Sarmiento, quien primero negó haber recibido una oferta para conducir un programa en la televisora de San Ángel y tiempo después terminó integrándose al programa "Intrusos", el cual es competencia de "Ventaneando".

De acuerdo con Tribuna, la aparición de Coronado en el programa "Intrusos", vino a reforzar los rumores de que podría ser la próxima conductora estrella de un nuevo reality show que esta por transmitirse en Televisa llamado "The Masked Singer".

Ingrid visitó el programa conducido por Juan José Origel, Atala Sarmiento, Martha Figueroa y Aurora Valle para promocionar su libro "El Sauce llorón", un cuento cuyas regalías se donan a la organización Save de Children México.

Por supuesto, Ingrid Coronado no pudo evitar ser cuestionada sobre cuál era su sentir al regresar a Televisa, la empresa que la lanzó a la fama.

"Ay pues raro. Además me dicen ´¿te acordabas?´, (ella contestó) pues no, la verdad no, pasó mucho tiempo, uno pierde la memoria. Lo último que hice fue Garibaldi, después me fui a tener a Emiliano, mi hijo, y ya después me fui a Azteca 19 años", dijo Coronado.

