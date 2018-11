Ingrid Coronado renuncia a "Venga la Alegría", estos son los motivos

REDACCIÓN 22/11/2018 08:54 p.m.

Ingrid Coronado, la conductora estelar de "Venga la Alegría", sorprendió a todos al dar la noticia de que renunciaba al programa matutino de TV Azteca.

De acuerdo con AM 40, de manera sorpresiva, Coronado tomó la decisión de no participar más en el matutino, se ha especulado que su renuncia presuntamente fue porque quería descansar.

En el programa de "Ventaneando", Daniel Bisogno descartó que Ingrid se haya ido porque está cansada, aunque desconoce el motivo por el que abandonó "Venga la Alegría".

"Esta mañana llegué muy temprano a televisión Azteca y lo primero que me entero es que Ingrid Coronado tomó la decisión de renunciar a su programa Venga la Alegría, yo me fui de espaldas, todo el mundo los fuimos de espaldas porque ella, según me dicen –no he podido hablar con ella- argumenta que está cansada", afirmó Pati Chapoy.

Supuestamente la conductora se tomará algunos días de descanso para después regresar, aunque no se anunció una fecha.

Cabe mencionar que Ingrid Coronado ha trabajo más de una década para TV Azteca y muchos de esos años han sido de manera continua, más cuando se suscitó divorcio con Fernando del Solar.

"¿Qué piense qué es lo que quiere hacer'", dijo Chapoy.

LA REACCIÓN DE SUS COMPAÑEROS

Patricio Borghetti afirmó que la decisión de Ingrid de dejar el programa lo tomó por sorpresa y que gracias a ella él se integró al matutino.

