Más sexy que nunca, Ingrid Coronado sorprende con cambio de look

La famosa ex Garibaldi y conductora del programa "Venga la Alegría", Ingrid Coronado tiene pocos días que dijo adiós al programa de TV Azteca y al parecer decidió darle un cambió a su imagen.

De acuerdo a Soy Carmín, Ingrid Coronado cuenta con más de 712k de seguidores tan solo en Instagram y comparte de manera constante pequeños detalles de su vida.

A sus 44 años, Ingrid Coronado sigue levantando suspiros entre sus fans en redes sociales.

Ingrid Coronado consultó con sus seguidores cuál sería su próximo look y no tardaron en llegar las respuestas, pues la conductora de televisión parece que se encontraba un poco dudosa a la hora de elegir el color para su cabello, por lo que no dudó en preguntarle a sus seguidores qué tonalidad le favorecía más.

Experimentando colores... ¿café o güero?, preguntó Ingrid a sus fans.

Tras expresar sus dudas no tardaron las opiniones pero la mayoría de sus fieles seguidores opinaron que se veía mejor con el cabello teñido de rubio.

De acuerdo a las mismas recomendaciones de Ingrid Coronado, las principales claves para mantener la figura es una buena rutina de ejercicio, alimentación balanceada y relajamiento constante como la meditación.

Cientos de halagos desatan cada una de las imágenes que Ingrid Coronado comparte en sus redes sociales, pero la que se ha llevado la corona es una fotografía en donde aparece.

