Televisa tiene un as bajo la manga, pretende llevarse a Ingrid Coronado a sus filas

La guerra de televisoras continua, luego de que TV Azteca le arrebató "La Voz... México" a Televisa, la televisora de "las estrellas" ya prepara un golpe duro contra la del Ajusco, con un nuevo reality show traído desde Estados Unidos conducido por Omar Chaparro, quien muy probablemente estará acompañada por Ingrid Coronado.

De acuerdo con Tribuna, Televisa prepara el estreno de su nuevo programa "The Masked Singer", un show musical que consiste en que famosos exploten su talente detrás de un misterioso disfraz para que los jueces y la audiencia elijan a un favorito sin saber quién es en realidad y la verdad se revela cuando los participantes son eliminados.

En el programa ¡Cuéntamelo Ya!, se confirmó que Omar Chaparro sería el conductor del show y Flor Rubio aseveró que Ingrid Coronado sería la acompañante de Chaparro durante la transmisión.

Hasta el momento la noticia no ha sido confirmada ni desmentida.

