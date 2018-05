FALTA DE NOMBRAMIENTOS

Pese a InfoDF incompleto, acceso a información está garantizado

La única comisionada del organismo considera que los capitalinos tienen garantizados sus derechos para obtener datos públicos de las dependencias

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 15/05/2018 09:08 p.m.

La comisionada no puede trabajar en el Pleno. (Tomada de la web).

A pesar de que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) ha tenido que atraer los recursos de revisión que no son atendidos en el InfoDf por la falta de comisionados en el Pleno, la única comisionada, Bibiana Peralta Hernández negó que la postergada designación de los cuatro comisionados del Instituto afecte los derechos de acceso a la información de los capitalinos.

"De alguna manera sí existen otros mecanismos para garantizar el derecho, y evitar que se continúe con esta omisión que genera esta circunstancia que no la propiciamos nosotros", dijo.

La comisionada fue entrevistada en las instalaciones del InfoDF, donde se llevó a cabo la presentación del libro Acceso a la Información en la Ciudad de México, retos y horizontes. Al concluir atendió a La Silla Rota.

"Yo no busqué esto y lo estoy sacando adelante solita con toda la gente que está aquí, que forma parte de diversos equipos y se ha unido al equipo ´Info´ para sacarlo adelante. Y todo lo demás prefiero mantenerme al margen, no es algo que deba opinar, eso se lo dejo a personas que saben lo que están haciendo", expresó.

Cuestionada sobre los recursos de revisión pendientes, que son los que interponen ciudadanos que se inconforman por las respuestas de las dependencias a sus solicitudes de información, y que son las que atienden los comisionados en el Pleno, Peralta contestó que de esos casos ya se ocupa el INAI.

"Ya se pronunció para atraer 74, del resto faltan algunos temas de integración para que se pronuncie, pero la postura del INAI es ejercer la facultad de atracción, con la finalidad de continuar la garantía de derecho de acceso a la información. Como verá el Instituto sigue trabajando, seguimos llevando a cabo nuestras actividades programadas, presupuestadas, tenemos lo que sigue siendo la garantía de derecho a acceso a la información a través de los mecanismos de acceso a los medios de impugnación, seguimos tramitando esos recursos para ponerlos en estado de resolución y lo que se determine, nada está durmiendo el sueño de los justos, todos siguen trabajando de la manera como se debe seguir trabajando", aseguró.

Respecto a la intentona de dos excomisionados, David Mondragón y Luis Fernando Sánchez Nava, de volver el lunes 14 de mayo a las que fueron sus oficinas -por un escrito enviado por el presidente de la comisión de Gobierno de la ALDF, Leonel Luna, donde interpretaba que un artículo transitorio de la Ley de transparencia lo permitía- la comisionada respondió que el nombramiento de ellos ya estaba concluido y legalmente no tenían por qué regresar.

"Hubo una situación en la que se pretendió dar continuidad a algo que no ha continuado porque evidentemente hay un nombramiento que se dio por concluido. No lo digo yo, lo dice la ley y aclaramos al respecto qué era lo que estaba pasando, y que no eran los mecanismos legales que utilizaron los excomisionados así como la Contraloría (del instituto), y otras personas involucradas en el instituto para seguir fungiendo", expuso.

Abundó que "es un tema legal en el que hay que ajustarnos frente a la normatividad para darle continuidad, y este no es el mecanismo. Yo no me opongo a nada, no lo estoy a cómo se maneja ahora, oponiéndome a que entren o salgan, no. Lo que hay que observar es la formalidad legal y en ese sentido no la hay. Eso expresé ayer (el lunes) para exponer el tema y qué se ha suscitado", explicó.

La intentona de los dos excomisionados causó que ahora ambas oficinas estén selladas.

Respecto a si ha habido despidos en el instituto, luego de la salida de los cuatro comisionados que fueron sus compañeros, Peralta señaló que se han ido los que así lo han querido.

"Se han ido los que han querido y la verdad es que hay que continuar, esto es como la administración pública, renuncias hay siempre, trabajo hay siempre y va a seguir trabajando el que quiera trabajar", manifestó.

