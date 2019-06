Terceros en discordia, las infidelidades de famosos que sacudieron el mundo del espectáculo

REDACCIÓN 07/06/2019 09:27 p.m.

En general, las infidelidades se han considerado como una excepción, algo que no representa a la esencia humana. Sin embargo, no existe evidencia que demuestre que la monogamia sea natural o normal en el ser humano. Lo cierto es que, cada que sale a la luz la existencia de un tercero o tercera en discordia en el romance o matrimonio de alguien famoso, los focos de la prensa se vuelcan hacia ellos día y noche para no perder detalle del triángulo amoroso, dando como consecuencia un escándalo de infidelidad que es capaz de sacudir al mundo del espectáculo.

TE PRESENTAMOS ALGUNOS DE LOS CASOS MÁS MEDIÁTICOS SOBRE INFIDELIDAD, AUNQUE EL TEMA, NO SE SOLO A LOS FAMOSOS, TAMBIÉN HAY CELEBRIDADES EL ARTE, LA CULTURA Y POLÍTICA QUE HAN PROTAGONIZADO UNA INFIDELIDAD

El escándalo más reciente es el divorcio de Bradley Cooper e Irina Shayk y más porque se rumora que la tercera en discordia es Lady Gaga.

BRADLEY COOPER E IRINA SHAYK

Bradley Cooper e Irina Shayk han terminado con su relación luego de cuatro años de estar juntos, así lo aseguró este jueves la revista People.

Los comentarios de una posible separación tomaron fuerza luego de que se llevara a cabo la última entrega de los Oscar en febrero, cuando Bradley y Gaga interpretaron juntos el tema de ´´Shallow´´. Internautas no dejaron de hacer referencia a la buena química que tenían los cantantes.

Por su parte, Gaga intentó terminar con los rumores afirmando que sólo se había tratado de una buena actuación, aunque ahora, tras la ruptura los rumores se han vuelto avivar.

BRAD PITT Y ANGELINA JOLIE

Si ha habido una traición sonada que pasará a la historia será la protagonizada por el matrimonio Pitt.

Todo ocurrió años atrás, cuando Brad Pitt decidió engañar a Jennifer Aniston con Angelina Jolie. El escandaloso suceso tenía lugar en el rodaje de "Señor y Señora Smith", donde Brad y Angelina se enamoraron loca e irremediablemente, dando lugar a una de las parejas más mediáticas de todos los tiempos: "Brangelina".

ASHTON KUTCHER Y DEMI MOORE

Demi Moore ha aprendido lo que significa que tu pareja, o en su caso, su marido Ashton Kutcher, le sea infiel con una mujer dispuesta a todo por fama. Porque si no fuera por Sara Leal, la supuesta amante de Kutcher que ansiaba la fama, ¿cómo nos hubiéramos enterado de que Kutcher y ella mantuvieron relaciones sexuales el mismo día del aniversario de bodas de Kutcher y Moore? Así de terrible fue esta infidelidad.

HUGH GRANT Y ELIZABETH HURLEY

Si ha habido una infidelidad humillante y degradante, esa ha sido la protagonizada por Hugh Grant. El actor fue sorprendido por la policía cuando éste se encontraba con una prostituta. ¿La gran víctima?: Elizaberh Hurley, que era su novia de entonces.

TONY PARKER Y EVA LONGORIA

Eva Longoria se convirtió en una auténtica "mujer desesperada" cuando su marido, el jugador de baloncesto Tony Parker, le fue infiel. O al menos esa fue la conclusión a la que Longoria llegó tras pedir el divorcio por haber encontrado mensajes de texto de alto contenido erótico de su marido con Brent Barry, que para colmo era la ex esposa de un compañero de Tony.

ROBERT PATTINSON Y KRISTEN STEWART

Hubo un tiempo en que Robert Pattinson y Kristen Stewart parecían la pareja perfecta. Los actores no sólo protagonizaron una de las sagas millonarias del momento, sino que ambos eran pareja fuera y dentro de la gran pantalla gracias a "Crepúsculo". Sin embargo, lo que el cine unió, el cine lo separó, y en 2012 saltaba el escándalo: Kristen Stewart le era infiel a Pattinson con Rupert Sanders en el rodaje de "Blancanieves y la leyenda del cazador". Tiempo después Stewart se decidió por la relación con mujeres.

DENNIS QUAID Y MEG RYAN

Quien fuera reina de la comedia romántica durante la década de los ochenta, Meg Ryan, se convirtió en símbolo de inmoralidad y escándalo cuando engañó a su marido, Dennis Quaid, con su compañero de reparto en "Prueba de vida", Russell Crowe.

WOODY ALLEN Y MIA FARROW

No importa el tiempo que haya pasado desde que Woody Allen le fuera infiel a Mia Farrow: la noticia sigue impactando aún hoy. Y no por el acto inmoral en sí (que también), sino porque la encargada de romper el matrimonio fue nada más y nada menos que Soon Yi, su hija adoptiva.

ROMPIMIENTOS E INFIDELIDADES DE FAMOSOS MEXICANOS

YADHIRA CARRILLO, LETICIA CALDERÓN Y JUAN COLLADO

Se dice que la actriz hidrocálida provocó el rompimiento de Leticia Calderón con el abogado Juan Collado luego de 8 años de matrimonio.

En el 2007, Leticia Calderón se encontraba en el hospital internada por una operación de rodilla, cuando su marido abandonó el hogar, para irse con su amante, la también actriz Yhadira Carrillo. Hasta el momento el abogado mexicano y Carrillo permanecen unidos en feliz matrimonio.

Tiempo después, Leticia Calderón, dijo ante los medios que ella no podía culpar a nadie de su separación, con eso eximió a Carrillo de cualquier especulación, aunque a la fecha muchos aseguran que sí fue la responsable.

ANA DE LA REGUERA Y JORGE RAMOS

Ana de la Reguera dijo que su pareja de cinco años, Jorge Ramos, le había sido infiel. La actriz reveló que fue una situación muy extraña y que le enseñó a no ser tan confiada. Se reportó que la ruptura se debía a la distancia entre ellos. Al poco tiempo, el periodista y presentador de noticias confirmó su relación con la bella venezolana Chiquinquirá Delgado. Algunas malas lenguas han dicho que la presentadora venezolana fue la tercera en la relación entre Ana de la Reguera y Jorge Ramos, pero la verdad solo la saben ellos.

ADRIANA LAVAT Y RAFA MÁRQUEZ

Se dice que Adriana Lavat perdió a su amor Rafa Márquez por una mujer que lo deslumbró. La actriz evitó hablar con los medios, hasta haber superado el dolor que le produjo deshacer su familia. Jaydy Michel, la actriz y modelo mexicana, era la nueva conquista de su esposo y con la que, afirmó Lavat, su ex pasó Navidad en 2006 mientras ella se quedaba sola con sus hijos Rafaela y Santiago. Marquez emprendió un nuevo rumbo con la modelo, quien es madre de una hija junto al artista español Alejandro Sanz, llamada Manuela; juntos ya tienen un hermoso bebito.

NIURKA MARCOS, JUAN OSORIO Y BOBBY LARIOS

Niurka Marcos, Juan Osorio y Bobby Larios protagonizaron un explosivo triángulo amoroso en el 2003.

Su relación inició en 1996, siendo una muy controversial. Niurka Marcos y Juan Osorio vivieron juntos, y se separaron tantas veces, pasando por una ruptura escandalosa en 2003. La guerra de insultos entre ambos no se hizo esperar, y estos hechos llevaron al productor a elaborar la cinta Mi Verdad, para liberarse de culpas en el divorcio de la madre de su hijo Emilio. Un tercero influyó en este terrible desenlace: Bobby Larios, el guapísimo actor que grabó la novela Velo de Novia, de Osorio. Él y Niurka se casaron en 2004, y en 2006 ya firmaban su divorcio, en medio de otro sonado escándalo. ¡Bobby hasta le pidió perdón al ex de Niurka, en un intento por mejorar la relación!

ANGÉLICA RIVERA, PEÑA NIETO Y TANIA RUIZ

La ruptura de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera causó gran revuelo en redes sociales sobre todo por los rumores de una supuesta infidelidad del ex mandatario con la modelo potosina Tanía Ruiz Eichelmann.

Cabe recordar que la revista Quién dio a conocer las fotografías donde aparecía el ex presidente y Tania en Madrid, España; tras la difusión de las imágenes, fueron inevitables los rumores de la infidelidad de Peña Nieto a "La Gaviota". Por ello, tiempo después la ex primera dama hizo pública su separación del ex mandatario.

MAYRÍN VILLANUEVA, JORGE POZA Y EDUARDO SANTAMARÍA

Mayrín Villanueva confesó haberle sido infiel a su ex marido Jorge Poza con Eduardo Santamaría. La actriz mexicana habló sin tapujos sobre cómo inició su relación con su actual esposo, con quien ya lleva casada casi 10 años. Ambos se conocieron grabando la novela Yo amo a Juan Querendón y ahí surgió el romance. Mayrín llevaba casada con Jorge Poza más de 11 años y ya tenían dos hijos en común, y aunque reveló que fue un momento muy duro, lo hablaron de forma calmada y hoy mantienen una gran relación de amistad.

"Eduardo y yo nos conocimos haciendo Juan Querendón", dijo, y cuando el presentador le preguntó si Eduardo tuvo que ver en su ruptura con Poza, ella reveló: "Definitivamente nos separamos porque yo empecé a andar con Eduardo".

GABRIEL SOTO Y GERALDINE BAZÁN

Gabriel Soto admitió que sí le fue infiel a su esposa Geraldine Bazán. El actor sostuvo una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante para dar detalles sobre las razones que provocaron la separación de Bazán. El galán mexicano negó haber tenido romances con Marjorie de Sousa e Irina Baeva pero sorprendió con esta confesión: "Geraldine es una gran madre, una gran mujer que ha aguantado muchas cosas... Entré con mucha inmadurez a esta relación e hice muchas cosas malas, infidelidades y cometí errores".

Aunque en un principio Gabriel Soto negó su relación con su compañera Irina Baeva, tiempo después salió a la luz que fue por ella que terminó su matrimonio, para poder estar juntos.

ESTAS SON LAS INFIDELIDADES MÁS HISTÓRICAS DE PERSONAJES CELEBRES

PABLO PICASSO

El pintor y escultor español, Pablo Picasso, fue sin duda uno de los hombres más mujeriegos de todos los tiempos. Todos sus amores inspiraron su arte, aunque se dice que su amante favorita fue Marie-Thérèse Walter, una joven francesa con la que mantuvo una relación extra matrimonial de más de 8 años a espaldas de su mujer Olga.

El artista estaba tan enamorado de ella que le puso un departamento frente a su casa y cuando posaba para él, no le importaba demostrar su pasión, sin importar que su esposa estuviera a unos cuantos metros.

JOHN F. KENNEDY

John F. Kennedy, el ex presidente estadunidense fue promiscuo y sus amoríos son parte fundamental de la leyenda. Entre sus conquistas se encontraba Marilyn Monroe quien cayó ante los encantos del presidente en 1962.

La relación comenzó luego de que en una reunión la actriz deslizara en su saco su número de teléfono.

El romance era un secreto a voces; nadie olvidará el momento épico en que Marilyn usó un vestido blanco y cantó "Happy Birthday Mr. President", hecho que enfureció a Jackie Kennedy (esposa del ex mandatario), quien amenazó a John con hacer públicas todas sus infidelidades.

DIEGO RIVERA

Diego Rivera y Frida Kahlo vivieron una relación tormentosa llena de infidelidades constantes por parte de ambos. Frida le fue infiel a Diego con hombres famosos como Nickolas Muray, Trotsky o Ignacio Aguirre. La pintora también tuvo varios amoríos con mujeres, ya que se declaró abiertamente bisexual.

Por su parte Rivera tuvo amoríos con figuras como Angelina Beloff, artista con la cual contrajo matrimonio en junio de 1911 y con quien tuvo un hijo que murio al año de edad; Marevna Vorobev-Stebelska, pintora rusa con la cual engañó a Beloff durante su embarazo y con la cual concibió a su hija Marika; Lupe Marín, escritora con quien tuvo a sus hijas Guadalupe y Ruth; Tina Modotti, una fotógrafa italiana; también intimó con Cristina Kahlo, hermana de Frida Kahlo, por mencionar a algunas de las mujeres con las que el pintor y muralista se relacionó a nivel sexual.

ALBERT EINSTEIN

El físico alemán Albert Einstein, es probablamente una de las mentes más brillantes del siglo pasado, pero también fue un hombre extremadamente infiel. Engañó a sus dos esposas en repetidas ocasiones. Su primer matrimonio con la matemática serbia Mileva Maric, terminó debido a sus constantes aventuras. Posteriormente se casó con su prima, Elsa, a la que terminó engañando con su secretaria Betty Neumann, por mencionar a algunas de sus conquistas.

BILL CLINTON

El amorío del ex presidente de Estados Unidos con su becaria Mónica Lewinsky, fue un escándalo de dominio público. Esta relación extra marital lo convirtió en el segundo presidente en toda la historia de Estado Unidos en enfrentar un juicio político ante el Senado por un escándalo sexual. Una gran parte de los estadounidenses no cuestionaron la infidelidad, sino el hecho de que la elegida por el presidente no fuera bella y famosa, como el caso de John F. Kennedy con Marilyn Monroe.

nl

