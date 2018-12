Revelan que la separación de Juan Soler y Maki fue por varias infidelidades

REDACCIÓN 04/12/2018 02:19 p.m.

Mediante un comunicado Juan Soler y Maky anunciaron su separación luego de más de 15 años de matrimonio.

De acuerdo a Publimetro, la pareja dio a conocer que el principal motivo de su rompimiento fue la distancia.

Sin embargo, este martes la revista TV Notas aseguró que la verdadera razón por la que Maky y Soler terminaron fue porque el actor le fue infiel.

"Desde hace dos años esa relación ya no daba para más, pero ambos se empeñaban en seguir, sobre todo por sus hijas; incluso, Maky le propuso a Juan tomar terapia de pareja, pero él nunca ha creído en esas cosas y en un principio no quiso; después le dijo que sí la tomarían y fue cuando a él lo llamaron de México a mediados de 2016 para venir a grabar la telenovela Nada personal. Maky viajaba de Miami a México para verlo, y él también iba algunos fines de semana para convivir con ellas. Ella no era celosa, pero de un tiempo para acá se volvió insegura y celosa, y los pleitos eran constantes", aseguró una fuente a la publicación.

¿QUIÉN ES LA EX MISS VENEZUELA QUE ATRAJO LA ATENCIÓN DE MÉXICO? (VIDEO)

El mismo informador afirmó que la inseguridad de Maky se debió a que Juan era "ojo alegre": "Juan siempre ha sido ojo alegre; él es muy guapo y en el lugar donde se pare llama mucho la atención, y Maky lo sabe, porque incluso frente a ella las mujeres llegaban a coquetearle a su marido, como si no estuviera ahí".

También reveló que el argentino no fue infiel una vez, sino varias. "Uff, no sólo una, sino varias veces, y ella siempre lo supo, sólo que se hacía de la vista gorda; porque como sea, viviendo juntos, él no podía hacer algo más, pero en cuanto Juan se mudó solo a México, Maky ya no tuvo el control de la situación como antes".

auc

LEA TAMBIEN Yanet García demuestra que ama la navidad con sexy foto La famosa "Chica del clima" dejó sin aliento a sus seguidores de redes sociales