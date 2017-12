Video

Inés Gómez Mont publica video que desmiente la versión de su ex esposo

La conductora y empresaria está cansada de que su ex pareja y padre de sus hijos, Javier Díaz, intente desprestigiarla

REDACCIÓN 21/12/2017 08:03 p.m.

En repetidas ocasiones el ex esposo de Gómez Mont ha señalado que la conductora es una mala madre (FOTO TOMADA DE WEB)

Inés Gómez Mont está cansada de que su ex esposo, Javier Díaz Bravo, intente desprestigiarla por los pleitos legales que aún mantienen por la custodia de sus hijos, así que decidió publicar un video que desmiente la versión de su ex marido.

De acuerdo con Publimetro, la conductora publicó en su cuenta de Instagram, el video de una llamada telefónica que le hace a Díaz, para, a decir por la propia Inés, "demostrar" que él es quien miente respecto a la relación que mantiene con sus hijos.

Después de tantas declaraciones a una revista de espectáculos por parte del papá de mis 4 hijos y su familia, donde gritan desesperados por ayuda, porque soy una mala madre que le prohíbe ver a sus hijos, aquí una prueba de muchas que tengo para demostrar las mentiras de este sujeto, y de lo que es capaz por querer fama y por querer desprestigiar a la madre de sus hijos!!, escribió Gómez Mont en la red social.

Durante la llamada se escucha a Inés confirmar a Díaz Bravo que lo han buscado para firmar la autorización de la emisión de los pasaportes de sus hijos; sin embargo, éste responde que no lo ha hecho porque no tiene una "relación cordial" con la presentadora.

El acuerdo no lo has respetado tú. Te recuerdo que en un año los has vistos dos veces, le contesta Inés.

La disputa

En últimas fechas la familia Álvarez Gómez Mont ha tenido un gran problema para salir del país, y es que los pasaportes de los hijos más grandes, Inesita y los trillizos Javier, Diego y Bruno, deben ser renovados. No obstante, su papá, Javier Díaz, se ha negado a firmar la autorización.

De acuerdo con Alex Kaffie, reportero del programa matutino Hoy y del espacio radiofónico de Maxine Woodside, Gómez Mont tuvo que presentarse ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para pedir ayuda con el trámite de los pasaportes. La conductora espera que una orden judicial expedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores le permita tramitarlos sin necesidad de la firma del padre.

Se sabe que la relación entre Inés y Javier no ha sido buena en los últimos años y es que él y su familia la acusan de no dejarle ver a sus hijos, sin embargo, Inés declaró al programa Hoy en agosto de 2016 que no le preocupan los comentarios en su contra, argumentando que "lo que se ve no se juzga".

La historia de amor

Inés y Javier se conocieron en Acapulco, Guerrero, cuando tenían 14 años. Pero fue hasta marzo de 2008, cuando tenían 24 años de edad, que contrajeron matrimonio en la Finca Quipiztli, en Tepoztlán, Morelos, ante 600 invitados.

Un año más tarde, Inés y Javier dieron la noticia de que esperaban a su primer hijo. El embarazo de la ex conductora de Ventaneando fue complicado, por lo que tuvo que permanecer en cama. Dos años después, Inés tuvo a sus trillizos Javier, Diego y Bruno.

En febrero de 2013, la presentadora anunció en su cuenta de Twitter su divorcio de Javier Díaz.

La dicha de ser mamá

Dos años después de separarse de Javier, Inés se casó, el exitoso abogado fiscalista, de 42 años, Víctor Álvarez Puga, con quien tuvo a su hijo Bosco.

Familia ?? Una publicación compartida de Ines Gomez Mont (@inesgomezmont) el Nov 20, 2017 at 12:14 PST

Por lo pronto, Inés y Víctor están felices de convertirse en padres nuevamente. En noviembre pasado la pareja anunció que espera al séptimo integrante de la familia.

