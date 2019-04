Reviven video donde Inés Gómez Mont insulta a Galilea Montijo llamándola "Doña Table"

REDACCIÓN 12/04/2019 02:43 p.m.

En la actualidad, Inés Gómez Mont y Galilea Montijo presumen su gran amistad a través de redes sociales, incluso hasta se convirtieron en comadres, luego de que Gali fuera la madrina de bautizo de María, la hija menor de Gómez Mont. Sin embargo, la relación entre las conductoras no siempre fue igual de cordial, así lo muestra un video que han revivido en la red donde Inés insulta a Montijo llamándola "Doña Table".

El polémico video fue revivido por usuarios de redes sociales, aunque la fecha de publicación en YouTube es de 2011. En un intento por defender a Pedro Sola, Gómez Mont lanzar mordaces comentarios contra Galilea, y es que cabe recordad que Inés formó parte del programa de espectáculos "Ventanenado", el cual dejó en 2009.

Galilea Montijo lo que más desea en este mundo es casarse, todos le dan anillo y todos la mandan a volar ¿No se han fijado? ¡Todos!, aseguró en aquel momento Gómez Mont.

La conductora también insinuó que Montijo estaba en busca de un hombre adinerado: "Quisiera también andar con un hombre adinerado y con poder en Televisa como es Annette Cuburu"

Inés también sacó a relucir el supuesto pasado de Galilea Montijo como bailarina de table dance y dijo era una mujer sin educación.

También es una mujer que le falta mucha educación. Aparte si se atreve a decir ´Doña Pedro´ y que te pongas a tejer chambritas, yo también te quiero recordar que eres Doña Table, hay que recordártelo no.

CÓMO NACIÓ SU AMISTAD CON MONTIJO

Hace unos días, Inés Gómez Mont respondió algunas preguntas a través de sus historias de Instagram, ya que sus seguidores le cuestionaron cómo había iniciado su relación con Galilea Montijo.

"¿Cómo conociste a tu amiga Galilea?", se lee en una de sus historias. Inés no rehuyó a aclarar sinceramente dicha duda.

Un día hablé muy feo de ella sin conocerla, por tonta, me arrepentí mucho, le hablé por teléfono para pedirle perdón, recordó la conductora. Créanme, ¡aprendí la lección de no hablar mal de nadie!.

En la misma historia de Instagram, Gómez Mont reconoció que pese a lo mucho que lamenta dicho tropiezo, lo que resultó al final fue muy bueno. "(Es) de las cosas que más me arrepiento, aunque eso me dejó ¡una amistad única!", señaló la conductora antes de admitir: "De los errores se aprende". La conductora no quiso abundar más sobre lo que en su momento dijo de Galilea.

