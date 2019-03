Al borde del infarto, Inés Gómez Mont le hace tremenda broma a Galilea Montijo

REDACCIÓN 02/03/2019 08:22 p.m.

A pesar de la rivalidad que tenían Inés Gómez Mont y Galilea Montijo en el pasado, ahora se llevan tan bien que hasta se juegan bromas pesadas, pero la última puso a Gali al borde del infarto.

De acuerdo con Tribuna, Inés Gómez Mont llegó de sorpresa a la empresa de Televisa y decidió pasar a ´saludar´ a su querida amiga. Con el objetivo de asustar a Galilea, Inés se escondió en el camerino de la guapa presentadora, y esperó su llegada.

Cuando Galilea arribó a su camerino para darse un pequeño retoque tras sus actividades en el matutino de la empresa de San Ángel, por detrás de la conductora, Inés gritó fuertemente lo que provocó que Montijo también lo hiciera.

Más tarde, el video fue compartido en la cuenta de Instagram de Gómez Mont, en donde detalló, para su público, la belleza de palabras que puede usar Galilea cuando la espantan, lo que se convertirá sin duda en otra de las anécdotas de las entrañables amigas.

La publicación tiene más de 249 mil reproducciones hasta el cierre de esta edición, y varios comentarios que halagan la hermosa amistad que tienen las guapas mujeres, entre los que destacan:

Me encanta verlas juntas; Jajajaja tan linda; Me encantanĀ yo también me hubiera espantado jajaja, Las AMO; Jajaja amooo!! Quiero una amistad como la de ustedes ; definitivamente así son las comadres" [sic].

