INE avala spot de niños sobre reforma educativa

Con los votos a favor de Nacif y Favela y el voto en contra de Zavala, el INE rechazó el spot en radio y televisión

REDACCIÓN 30/04/2018 02:55 p.m.

El Instituto Nacional Electoral (INE) avaló el spot de Mexicanos Primero, en el que cinco niños personifican a los candidatos presidenciales para defender la reforma educativa.

La Comisión de Quejas y Denuncias del organismo desahogó hoy las quejas presentadas por el politólogo Jorge Alcocer y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quienes acusaron que la difusión del promocional viola el Artículo 41 Constitucional, el cual establece que las personas físicas y morales no pueden adquirir espacios en radio y televisión para influir en el electorado.

Defienden los niños Andrés, Ricardo, Pepe, Margarita y Jaime la reforma educativa

El proyecto de la Unidad Técnica de lo Contencioso, que se sometió a análisis y votación, proponía darle la razón a Alcocer y a Morena, en el sentido de que la difusión del spot en los principales canales de las concesionarias de televisión es ilegal.

No obstante, los consejeros Benito Nacif y Adriana Favela, dos de los tres integrantes que componen la Comisión, se opusieron a ese proyecto con el argumento de que el promocional es legal pues no hace un llamado en contra o a favor de algún partido, candidato o coalición en particular.

Por su parte, los consejeros Pamela San Martín y Ciro Murayama, quienes participaron en la sesión con voz pero sin voto, se opusieron a esa decisión y advirtieron que darle el aval al spot de Mexicanos Primero abre la puerta a que suceda lo mismo que en las elecciones de 2006, cuando organismos empresariales vulneraron la equidad de la contienda al comprar propaganda en radio y televisión.

No nos equivoquemos donde claramente hubo un error en el 2006, no cometamos los mismos errores, seamos una autoridad clara que dé certeza, no se vale contratar publicidad en radio y televisión para favorecer o dañar a algún candidato (...) Es legítimo que grupos empresariales tengan puntos de vista y es legítimo que los difundan pero no es legítimo que compren publicidad en radio y televisión", señaló Ciro Murayama.

Pamela San Martín arguyó que es claro que el spot tiene la intención de influir en el electorado, pues llama directamente a apoyar al "candidato", en masculino, que apoya la "transformación educativa".

Más allá de este caso, la puerta que la Comisión va a abrir es una puerta en donde ya no habrá límite al flujo de recursos privados en la radio y televisión", recriminó.

La consejera Claudia Zavala

, quien sí forma parte de la Comisión, compartió los argumentos de Murayama y San Martín.

