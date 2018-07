POR CANSANCIO

Recuento de votos no modifica resultado: INE

El presidente del INE dijo que la mayoría de los errores en las actas se debe al cansancio de los funcionarios de casilla y no alteran los resultados

REDACCIÓN 05/07/2018 03:16 p.m.

Recuento de votos no modifica resultado: INE (Imagen de Milenio)

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que a pesar de que se hará el recuento de hasta el 74% de los paquetes electorales de la elección presidencial, no se modificará el resultado de la elección, en la cual Andrés Manuel López Obrador es el virtual presidente electo.

Destacó que en los cómputos distritales se realizará el recuento de votos más grande del sistema democrático de México, debido a que "podrá recontarse hasta el 74% de los paquetes electorales de la elección presidencial, 76% de diputados federales y 76.7% de la elección de senadores", lo que equivale a 3 de cada 4 paquetes electorales.

Arranca INE conteo oficial de votos

Explicó que el recuento es necesario para garantizar la certeza del resultado y disminuir la judicialización de la elección, ya que la mayoría de los errores fueron aritméticos, "producto de las horas y horas que los ciudadanos invirtieron en el escrutinio y cómputo de las casilla, pero son errores que previsiblemente no alterarán el resultado de la elección".

?? Conferencia de prensa con las y los Consejeros Electorales del @INEMexico, quienes hacen un balance de las #Elecciones2018 https://t.co/Oubm72985J — INE (@INEMexico) 5 de julio de 2018

Afirmó que en casi nueve años de realizarse este recuento de votos "las modificaciones generadas por los mismos son marginales y no alteran los resultados electorales". Además, recordó que los cómputos deberán terminar a más tardar el sábado por la noche, con el fin de comenzar a entregar las constancias de elección en caso de no haber impugnaciones.

Por su parte, el consejero Marco Antonio Baños dijo que 185 paquetes electorales no llegaron a los consejos distritales; sin embargo, al no estar concentrados en un solo lugar "no genera ningún problema en ninguna de las elecciones".

Se prevé que se recuenten los paquetes electorales de 117 mil 734 casillas; sin embargo, dijo que esta cifra es preliminar y que mañana se dará a conocer la cifra definitiva.

En el tema del fraude electoral, el presidente del INE afirmó que en estas elecciones se recuperó la confianza en el sistema electoral y se desterró el espíritu del fraude.

El fraude está erradicado de nuestros sistema electoral, entendiendo el fraude como una manipulación masiva y distorsionada de la voluntad popular", dijo.

LEA TAMBIEN Multa del INE a Morena, PRI y Anaya por 236 mdp Los motivos son un fideicomiso ilegal para apoyar a damnificados, por parte de Morena, y el recibimiento de dinero ilegal, de parte de César Duarte al PRI

LEA TAMBIEN Fayad acatará resoluciones del INE si cometió delito electoral Omar Fayad aseguró que no existe una imputación formal ante el INE



REPORTAR ESTE ARTÍCULO

AGREGAR INFORMACIÓN Porque entre varios ojos vemos más, queremos construir una mejor web para ustedes. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. (*) ¿CUÁL ES EL ERROR?* ¿CÓMO LO ESCRIBIRÍA USTED? Debe iniciar sesión para poder enviar información Datos extra, información confidencial y pistas para avanzar en nuestras investigaciones. Usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido. Los invitamos a ampliar la información de este tema. RESERVAMOS LA IDENTIDAD DE NUESTRAS FUENTES * Debe iniciar sesión para poder enviar información

mlmt