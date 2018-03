ELECCIONES 2018

INE prohíbe debates a presidenciables, lo llevan a redes

INE les prohíbe participar en debates; ellos aprovechan Twitter para golpear a sus adversarios y controvertir propuestas

ESTÉFANA MURILLO 07/03/2018 05:19 a.m.

Ricardo Anaya / José Antonio Meade / Andrés Manuel López Obrador

Ante la prohibición del Instituto Nacional Electoral (INE) para participar en debates y mesas de análisis durante el periodo de intercampañas (del 12 de febrero al 29 de marzo), los aspirantes a la Presidencia de la República han hecho de sus redes sociales la arena de discusión y golpeteo contra sus adversarios en la contienda.

Durante las últimas semanas, especialmente en Twitter, el abanderado de Morena Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade, de la coalición que encabeza el PRI, y el panista Ricardo Anaya, intensificaron el intercambio de descalificaciones y críticas a las propuestas que desde el arranque de precampañas, el 14 de diciembre, presentaron ante los militantes de los partidos que representan.

Especialmente en la plataforma de Twitter comparten mensajes de burlas, reclamos y hasta la utilizan para recordar a sus contrincantes el lugar que ocupan en las encuestas.

Meade, a la cabeza de los golpeteos

El abanderado de la alianza "Todos por México" que encabeza el PRI, José Antonio Meade, es el aspirante presidencial que más hace uso de su red social para lanzar mensajes contra sus rivales.

En uno de sus tweets hace referencia a un video difundido en la misma red social por Andrés Manuel López Obrador donde aparece jugando balero. En la escena que se grabó tras una reunión con empresarios de Nuevo León, el político tabasqueño acierta en el tercer intento.

"No es para presumir pero todo se está alineando, hasta en el balero, la tercera es la vencida", escribió el abanderado de Morena en alusión a sus derrotas de 2006 y 2012. En respuesta, José Antonio Meade señala: "Si gobernar fuera tan simple como jugar al balero cualquiera lo haría. Esto requiere de capacidad, preparación, experiencia, resultados, temple y honorabilidad. Poquito más complejo".

Otro mensaje del candidato de la alianza que integran PRI, PVEM y Panal es relativo a la controversia que se generó tras un supuesto plagio de Ricardo Anaya, candidato presidencial del Frente por México, quien habría utilizado discursos de los expertos internacionales Tony Seba y Peter Diamandis.

Sobre este tema José Antonio Meade aprovechó una reunión con la Sociedad de Autores y Compositores de México para publicar: "Respetar las ideas y la creatividad de los demás no solo es un tema legal sino ético también. No se vale caravanear con sombrero ajeno".

En su defensa, Ricardo Anaya argumentó que no plagió las ideas de los internacionalistas, sino que los citó en una de sus presentaciones. Además recordó a Meade que no está levantando en las encuestas. "La campaña de Meade no tiene remedio y creen que atacando la levantarán. No hay plagio cuando se hace cita o referencia". En un segundo tweet agrega: "Sobre el supuesto plagio: cree el león que todos son de su condición".

Previamente, en otro tweet, José Antonio Meade se mofó de Ricardo Anaya con la publicación de un video en el que el panista tiene problemas para arrancar su automóvil híbrido. "Se le acabó la pila", escribió el candidato de la coalición encabezada por el PRI, y en respuesta el frentista señaló: "Son los estragos del gasolinazo que Meade recetó a México cuando era Secretario de Hacienda ¡Lo bueno es que lo sigo viendo desde el retrovisor!".

De AMLO para sus adversarios

Aunque el 16 de febrero aseguró que no caería en provocaciones, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia ha sabido explotar la red social del pajarito para enviar mensajes a sus adversarios o para responderlos cuando es aludido.

Al igual que Anaya, el tres veces aspirante presidencial reclamó al abanderado del tricolor y dos veces secretario de Hacienda su responsabilidad en el incremento al precio de las gasolinas. "Si de emplazamientos se trata sería bueno que Meade explicara por qué ordenó el gasolinazo".

El político tabasqueño también ha difundido mensajes en el que denosta a sus adversarios, como en un tweet difundido en diciembre de 2017 en el que llama a Meade y a Anaya "pirurris de la mafia del poder". El mensaje completo dice: "Los candidatos pirrurris de la mafia del poder, Meade y Anaya, además de no visitar los pueblos y recoger los sentimientos de la gente, se pierden de comer la suculenta barbacoa de "El Carnalito".

Además ha utilizado está red social para advertirle a Meade que no es un buen candidato. "Se los dije: estaba mejor Chong. Hoy se confirma con la encuesta de El Universal, Meade está en tercero. Por más que EPN, Salinas, Fox, Cienfuegos, el almirante, Claudio X, lo inflan, no hace ni burbuja".

Anaya con la defensa en alto

El abanderado de la coalición "Por México al Frente" que conforman PAN, PRD y MC, es -a diferencia de sus contrincantes- el más mesurado a la hora de colgar un post en Twitter, red social que utiliza especialmente para defenderse de señalamientos en su contra.

Aunque esencialmente utiliza esta plataforma para difundir sus actividades y presentar propuestas, Anaya también se toma tiempo para responder a los que llama "ataques" de sus opositores. Ejemplo de ello es el tweet que subió el 4 de febrero para responder a una nota de Proceso sobre la presunta triangulación de recursos desde su asociación civil "Fundación por más Humanismo".

El abanderado panista aseguró que la información publicada era "guerra sucia" proveniente del PRI. "Empezó la guerra sucia, el PRI está desesperado y ya no sabe qué hacer para levantar la campaña en ruinas de su precandidato. La fundación que presidí jamás recibió recurso públicos y yo no obtuve ningún beneficio personal. Tienen miedo. No les creas a los del PRI".

Hay más mensajes, como que en el que asegura que el PRI está utilizando a la PGR en su contra tras las denuncias por supuesto lavado de dinero.

