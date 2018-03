NO TIENEN LAS HERRAMIENTAS

INE no es responsable de brindar seguridad en elecciones: Lorenzo Córdova

Queremos ser muy claros en este deslinde de responsabilidades, para que la elección llegue a buen puerto

REDACCIÓN 13/03/2018 03:12 p.m.

Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova (foto: web)

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), hizo un llamado a las autoridades en todos lo niveles de gobierno, para que el próximo 1 de julio las elecciones transcurran dentro de condiciones de seguridad ad garantizadas.

Al respecto de la declaración que hizo ayer el secretario de Gobernación, alfonso Navarrete Prida sobre los políticos asesinados en lo que va del proceso electoral, alrededor de 30, principalmente en regiones como Jalisco y Guerrero, Córdova explicó que el INE no tiene facultades legales ni herramientas para dotar de seguridad a los candidatos y a los comicios en general.

"No somos responsables de la seguridad ni de los candidatos ni de las condiciones de seguridad y paz pública de las elecciones, no lo somos porque no tenemos mandato constitucional y no lo somos porque no tenemos las herramientas", mencionó Córdova.

Al inaugurar el Macro Taller de Capacitación para Medios de Comunicación, Córdova refirió que, hasta ahora no ha habido incidentes en el proceso de reclutamiento y capacitación de los ciudadanos.

En tanto, al ser cuestionado sobre las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador sobre un posible fraude electoral que liberaría "al tigre", Córdova comentó que no polemizará con ningún candidato.

"El INE trabaja todos los días para que los ciudadanos puedan votar en libertad", agregó.

Con información de Reforma.

