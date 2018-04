EN CHIHUAHUA

Corral no ha dado el ancho: AMLO

El tabasqueño agregó que pidió al INE desde diciembre pasado que investigara documental que pretende desprestigiar su candidatura

REDACCIÓN 26/04/2018 02:33 p.m.

AMLO en mitin en Chihuahua (Fotos y video: Alberto Oaxaca)

El candidato presidencial de la coalición "Juntos Haremos Historia", Andrés Manuel López Obrador, criticó el trabajo del actual gobernador del estado, Javier Corral, quien a su parecer, "no ha dado el ancho, le quedó grande el puesto, lo único que ha hecho, y que hagan una investigación, es pintar las casetas de cobro de azul. Nada más se ha dedicado a quejarse de que se protege a Duarte, de que Peña está protegiendo a Duarte", aseguró.

Por otra parte, el tres veces candidato presidencial refirió también que el Instituto Nacional Electoral debe investigar quién está detrás de un documental que pretende desprestigiar su candidatura comparándolo con líderes populistas de América latina.

"¿Por qué no dan la cara, por ejemplo quién paga el documental, quién lo hace, quién es el que lo está ofreciendo, quién mandó a pintar los autobuses, los camiones? ¿por qué de manera clandestina, por qué de manera oculta? todo esto lo debería de investigar el INE", afirmó el presidenciable.

Al concluir un evento en Hidalgo del Parral, Chihuahua, el tabasqueño agregó que pidió al INE desde diciembre pasado que investigara dicho documental pero hasta ahora no ha tenido respuesta.

Explicó que los medios nacionales rechazaron difundir dicho trabajo audiovisual a pesar de que les ofrecieron dinero.

"Por cierto les informo que me llegó el dato que no van a publicar, no van a difundir el documental en Claro, no, no va y Cinépolis también y una empresa extranjera la que pasa las series (Netflix) nada más falta una que es de paga, es que es de paga porque van a pagar mucho. Están ofreciendo 100 millones osea se iban a rayar las televisoras de México un aplauso para los medios de comunicación de México.

AMLO ACUSA QUE UNA TELEVISORA DE CARLOS SLIM TRASMITIRÁ DOCUMENTAL EN SU CONTRA

Caso de estudiantes de cine de Jalisco

El tres veces candidato presidencial se refirió nuevamente a los estudiantes desaparecidos, asesinados y, según investigaciones de la fiscalía del estado, sus cuerpos disueltos en ácido. Llamó a atender las causas de lo que llamó "enfermedad social".

"Lo de Jalisco lo que demuestra es que hay una enfermedad social grave llegar a esos extremos de violencia reflejo de la sociedad está atravesando por una situación muy crítica", finalizó.

