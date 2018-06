ELECCIONES 2018

INE y FEPADE investigan llamadas contra López Obrador

Los mensajes en contra del candidato se concentran en la CDMX y Edomex

REDACCIÓN 07/06/2018 07:45 p.m.

INE y FEPADE investigan llamadas contra López Obrador. (Foto: toma de la web)

Las llamadas en contra de Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena-PES-PT, que recibieron decenas de ciudadanos a través de teléfonos celulares o fijos esta semana, se registraron principalmente entidades del país que son gobernadas por el PRD y el PRI.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Pide AMLO a Telmex que diga a quiénes contratan llamadas en su contra

Estos mensajes, que fue denunciado de manera masiva a través de las redes sociales, se recibieron en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México, de acuerdo con una búsqueda que realizó este diario en la aplicación Google Trends.

Al buscar el término "llamadas AMLO", la herramienta –que mide el nivel de popularidad de las palabras que se buscan– dio un calificación de 100, es decir la máxima cantidad que da cuando una búsqueda está en las principales tendencias.

"Si consideras que las próximas elecciones son importantes para ti y para México, te interesa este mensaje. Si no has decidido tu voto y te identificas con Andrés Manuel López Obrador, te interesa aún más", son algunas de las frases con las que inicia el mensaje en el que no sólo se critica al aspirante presidencial, sino a los candidatos al Senado, Nestora Salgado y Napoleón Gómez Urrutia.

Esta semana esta situación cobro relevancia e incluso, en la plataforma Change.org se solicitó específicamente que se verifiqué porqué Telcel otorgó datos personales a partidos políticos para realizar las marcaciones.

En muchas de las denuncias se precisaba que las llamadas habían sido recibidas a número celulares; no obstante, también en números fijos se registraron y en algunos casos el país de origen fue Brasil, como pudo comprobar Publimetro.

INE Y FEPADE YA INVESTIGA

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, detalló que ya investigan el tema, incluso dijo que ya entraron en contacto con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para conocer a detalle el tema.

"Si te llamaron y piensas que atentan contra tu libertad del sufragio denuncia ante la @FEPADE_Mex #VotaLibre", expresó en un tweet.

También la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), emitió un comunicado en el que anunció el inicio de una investigación por estos hechos que atentan contra la máxima de: voto libre y secreto.

Además, explicó que las llamadas en contra de candidatos a la Presidencia de la República son consideradas actos de proselitismo, que constituye un delito electoral de acuerdo con lo establecido en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, por lo que también condenó la utilización de datos personales, como el número celular, para realizar proselitismo.

Los sistemas de atención ciudadana FEPADETEL, FEPADENET y FEPADEMÓVIL están disponibles 24 horas para orientar y recibir denuncias de la ciudadanía sobre la comisión de delitos electorales.", precisó en el documento.

LA DENUNCIA DE MORENA

Desde el miércoles pasado López Obrador llamó a dar con los responsables de hacer las llamadas en su contra e investigar cómo se filtran los números telefónicos de quienes han sido contactados.

Por su parte, Martí Batres, presidente local de Morena, atribuyó estas acciones a sus adversarios "ya sea PRI, PAN o PRD" y calificó estos actos como "irracionales, llenos de mentiras y de ofensas"; además de que advirtió, se están violentando el uso de datos personales.

"Estas llamadas muestran una grave desesperación de nuestros adversarios, recurren a todo; a lo que sea, violan la ley, ofenden la inteligencia de la gente en aras de detener lo que no pueden detener. ¡No se han dado cuenta que ya perdieron!", manifestó.

Sin embargo, adelantó que ante el triunfo inminente del proyecto de nación de Morena, esta será la última elección con trampas y violaciones a la ley, pues en México se acabará la democracia bananera para pasar a un orden de inteligencia civilizada e inteligente.

En una entrevista con Publimetro expresó que las llamadas sólo demuestran: desesperación de competidores, ilegalidad por el uso de datos personales y violación de la legislación electoral y una inadmisible pasividad por parte de las autoridades electorales.

Adelantó que al interior de su partido ya se analizan las acciones jurídicas que interpondrán por los hechos que buscan, dijo, desprestigiar la figura de López Obrador, así como dos candidatos de Morena, al Senado de la República.

LEA TAMBIEN Falso pacto de EPN y AMLO: vocero La noticia del pacto entre el presidente y AMLO es falsa: "son frutas de temporada", afirmó el vocero presidencial

LEA TAMBIEN Pide AMLO a Telmex que diga a quiénes contratan llamadas en su contra Además, que el Instituto Nacional Electoral investigue esta campaña para desincentivar el voto a su favor

Con información Publimetro

jamp