GOBERNADOR DE CHIAPAS

INE avaló registro de Manuel Velasco al Senado por el PVEM

El gobernador de Chiapas entró a la lista de candidatos al Senado por la vía plurinominal de último minuto el miércoles pasado, en sustitución de Jesús Sesma

REDACCIÓN 30/06/2018 07:13 p.m.



El Instituto Nacional Electoral (INE) avaló el registro de Manuel Velasco, Gobernador de Chiapas, como candidato plurinominal al Senado por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En sesión extraordinaria urgente, el Consejo General del árbitro electoral aprobó una serie de sustituciones de las listas de los partidos a las dos Cámaras del Congreso de la Unión.

El gobernador de Chiapas entró a la lista de candidatos al Senado por la vía plurinominal de último minuto el miércoles pasado, en sustitución de Jesús Sesma Suárez, coordinador de los diputados federales del PVEM.

Manuel Velasco ya había sido postulado para ese cargo; sin embargo, decidió desistir de la candidatura en marzo de este año.

Los argumentos del INE fueron que pese a que tiene el cargo de Gobernador, el registro de Velasco es válido, pues la ley impide que los Gobernadores aspiren al Senado si es a través de la votación directa en la entidad en donde desempeñaron su cargo, tal como pasó con el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, cuya candidatura fue ratificada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

"En efecto, Manuel Velasco Coello aspira a una candidatura de representación proporcional al Senado de la República y, en consecuencia, ha sido ingresado a la lista por una circunscripción plurinominal nacional del Partido Verde Ecologista de México, por lo que no se ubica en el párrafo tercero de la fracción V, del artículo 55, de la CPEUM, porque no sería electo sólo en el Estado de Chiapas donde ha ejercido el cargo de Gobernador, sino en una circunscripción única nacional y, al respecto, la Constitución no hace una prohibición", señaló el Instituto.

Además, el INE probó que Eduardo Enrique Murat Hinojosa, hermano del Gobernador priísta de Oaxaca, Alejandro Murat, vaya como suplente.

Con información de Reforma

