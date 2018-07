Automotrices rechazan aranceles a vehículos importados de EU

REDACCIÓN 19/07/2018 11:33 a.m.

Las asociaciones de Estados Unidos relacionadas con la industria automotriz pidieron al presidente Donald Trump reconsiderar la imposición de aranceles a los vehículos y autopartes importadas, ya que ocasionaría una crisis a estas empresas.

En una audiencia pública en el Departamento de Comercio de Estados Unidos, los representantes de las industrias de fabricación de automóviles, de producción de autopartes y de las agencias de venta de autos dijeron que las importaciones automotrices no son una amenaza a la seguridad nacional, por lo que no existen bases para que el Presidente Donald Trump le impongan un arancel.

"Desde nuestra perspectiva no hay evidencia que las importaciones automotrices representen una amenaza a la seguridad nacional", señaló Matt Blunt, presidente del Consejo de Política Automotriz de Estados Unidos, que representa a las armadoras Ford, General Motors (GM) y Fiat Chrysler (FCA).

En una audiencia en la que también se espera la participación de los Embajadores de México, Canadá y la Unión Europea entre otros, los grupos de la industria automotriz presentaron un frente unificado en contra de cualquier tipo de arancel insistiendo de los efectos contrarios.

La audiencia de este jueves, es parte de la investigación que el Departamento de Comercio lleva a cabo desde mayo bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión del Comercio de 1962 para determinar si la importación de automóviles y autopartes representan una amenaza a la seguridad nacional.



"Un incremento en aranceles bajo la Sección 232 junto a las actuales aranceles a la importación de acero y aluminio -incluidos de nuestros aliados de América del Norte- significaría una pérdida neta de empleos en Estados Unidos menor inversión de capital, y menos exportaciones del sector automotriz", afirmó Blunt.

Aranceles afectan más a EU

El Secretario de Comercio estadounidense,si existen bases para la aplicación de un arancel a la exportación, lo que lainsistió sería contraproducente.En junio pasado, el Presidenteamenazó a la Unión Europea con imponer un arancel a lade autos a EU de alrededor de 20 por ciento; el nivel de un potencial arancel sin embargo debe provenir primero tras la conclusión de la investigación del Departamento de Comercio.

El arancel del 25% que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prevé poner a la industria automotriz es poco factible, pero en caso de prosperar afectaría más al mercado y los consumidores americanos.

El presidente ejecutivo Nacional de Autopartes, Oscar Raúl, descartó una afectación en la industria mexicana de corto plazo, debido a que los procesos de producción son de al menos cuatro años, y confío en que el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) concluya sin esta medida, señaló Notimex.

"Aunque hubiera normas locas establecidas en el mercado no habría forma de cambiar la cadena de abastecimiento en el corto plazo, es decir, en menos de cuatro años, entonces no creo que podamos ser afectados en la fabricación de autopartes ni de automóviles en México en el corto plazo", dijo.

No obstante, consideró que esta medida "no sería un golpazo para la industria automotriz en México, sería un golpazo para la industria automotriz mundial", porque Estados Unidos importa autos de Canadá, México, Japón, Corea, Alemenania y otros países, abundó en entrevista, después de la firma de un convenio con el Instituto Fonacot.

"Estarían ellos mismos perjudicándose tremendamente y dañando las relaciones comerciales que hay con todo el mundo", porque todos los autos que Estados Unidos importe tendrán ese 25% adicional y saldrían más caros para los consumidores.

En Estados Unidos se fabrican 12 millones de automóviles con autopartes hechas en Mexico y otras partes del mundo, "y estarían provocando que los automóviles que ellos produjeran fueran mucho más caros, entonces el perjudicado al final es el mismo consumidor americano".