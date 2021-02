Indigna madre que castiga a su hija poniéndola a vender chicles en la calle

“Sin golpearla, ni maltratarla, ahora ya todo el mundo cree que cualquier acto para educar a tus hijos es violencia […] No señores, no viviré de que la niña venda una caja de chicles, apenas y le alcanzó para completar el costo inicial. Esto se llama lección y no sólo es que no valore, o que no lo haga una vez; ella es una niña increíble y como tal quiero seguir manteniendo esa línea así que jamás olvidará que las cosas cuestan”