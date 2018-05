SONORA

(VIDEO) Indigna golpiza a guardia de seguridad en Hermosillo

En redes sociales circula el video de un anciano, guardia de seguridad de una residencial en Hermosillo que fue brutalmente golpeado por un habitante del lugar

El hombre cuidaba una zona residencial de Hermosillo (Foto Especial)

Con riesgo de perder parte de su visión por una hemorragia interna en su ojo izquierdo, se encuentra David Ugalde Tepacua, un hombre de la tercera edad, empleado de una empresa de seguridad privada en Hermosillo.

El hombre de 59 años, sufrió una golpiza propiciada por un residente en la colonia Privada Campanario, cuando su conducta temperamental llegó al límite y arremetió en contra del guardia porque no le levantó la pluma de acceso al interior de la zona habitacional.

“Este señor tiene un camioncito en el que vende bolis, (hielo con colorante saborizado en bolsas trasparentes), y me dijo: ‘Hey, vengo a ver a mi familia, atiéndeme bien hijo de tu puta madre´, yo me quedé sorprendido porque nunca se había comportado de esa manera, siempre pasaba y me pedía por favor que le abriera, hasta ese día”, cuenta a La Silla Rota.

Detalló que el pasado lunes 30 de abril que en este residencial privado los padres habían organizado un festejo del Día del Niño, por lo que la fila para ingresar a la privada era de alrededor de 10 carros y fue la tardanza para entrar lo que irritó al agresor identificado como José Humberto Palomares Cota.

“Me imaginé que estaba molesto porque venía retrasado o qué se yo, pero el señor nunca me aviso que iba a salir a tal hora para yo levantarle la pluma”.

Hasta ese día la agresión había sido únicamente verbal, pero la noche siguiente la actitud del vecino fue de extrema violencia.

A las 8 de la noche intentó salir de la privada y al no tener acceso de salida de forma inmediata, bajó del auto y golpeó con sus puños el rostro del guardia de seguridad, inconforme con el daño hasta entonces causado, lo derribó al suelo y pateó su cuerpo en repetidas ocasiones.

David Ugalde permanece incapacitado en su domicilio en la colonia Las Isabeles al norte de la capital, con lesión en el tórax, piernas y cabeza, además de la hemorragia interna en su ojo.

El incidente quedó captado en las cámaras de vigilancia de la residencial, imágenes que se viralizaron en redes sociales y provocaron la indignación de los usuarios, quienes exigieron castigo penal para el agresor.

Los vecinos del lugar dieron aviso inmediato a las autoridades y una ambulancia trasladó a la víctima al área de urgencias de la Clínica 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para ser atendido por los médicos.

“Ese día, el martes en la noche, pasó en un carrito blanco, distinto al que siempre traía del trabajo, y yo como no conocía el carro, no le levanté la pluma inmediatamente, entonces se detuvo y me dijo: ‘no me conoces, hijo de tu puta madre’, yo le dije que no; se bajó y yo pensé que iba a aplastar el botón de acceso, me hice un lado”.

“Me volvió a preguntar que no lo conocía, yo le respondí que no tenía el gusto y contestó, ‘soy yo, Palomares, hijo de tu puta madre’ y pam, pam, pam, se fue contra mí”.

Además de la agresividad del sujeto, lo caracteriza la falta de compromiso por la seguridad de los residentes al interior de la privada, ya que es de los pocos vecinos que no aporta su cuota para el pago del servicio de guardias a la entrada de la residencial.

“Él vive en esta privada con su familia, pero no pagan por la seguridad, es de esos señores que nunca han pagado, ni pagarán”.

Espera reparación del daño

El jueves David acudió a la Fiscalía de Justicia de Sonora para levantar la demanda en contra de José Humberto Palomares Cota y el próximo martes 8 tendrá la primera audiencia en la que espera se presente el acusado.

En este procedimiento dijo, la autoridad tratará de llegar a un acuerdo reparatorio con las partes involucradas a fin de que el imputado pague por el daño causado, con atención médica e indemnización a la víctima.

“Se va hacer una conciliación a ver si esta persona va a pagar y cómo lo va a pagar, estamos citados para el martes 8 en la Fiscalía, pero la verdad dudo mucho que asista”.

Lo que pide el señor David es que se le apoye económicamente debido a que no tiene la seguridad de que vaya a ser recontratado en la empresa de seguridad privada, debido a las secuelas de los golpes que recibió.

En los próximos días, contó que le realizarán otros exámenes para comprobar si tiene desprendimiento de retina en el ojo izquierdo.

David tuvo una vida difícil; fue deportado de EU

El señor David, víctima de golpes por parte de un residente es originario de Acapulco, Guerrero y es parte de la lista de indocumentados deportados de los Estados Unidos en los años noventa.

Durante 16 años trabajó en el negocio de la tabla roca en el vecino país hasta que fue localizado por las autoridades Migración.

A los 19 años decidió salir de su ciudad natal en el sur del país para buscar un mejor porvenir en el extranjero, pero al ser deportado por la frontera de Baja California, un amigo le convenció de que Sonora era buen lugar seguro para trabajar y se trasladaron a la entidad.

“Me lo encontré a un amigo, a un conocido allá en Tijuana y me convenció de que en Sonora había trabajo, nos vinimos a Hermosillo a trabajar a un taller y aquí conocí a la que fue mi esposa”.

Divorciado, después de 20 años de matrimonio, Jesús es padre de dos mujeres y abuelo de dos niños, vive solo y espera después de su recuperación física, poder recuperar su empleo, pero solicitará ser reubicado a otra residencial, con el fin de no encontrarse de nuevo con su agresor.

