Abren proceso legal en Argentina para saber si indigente es la madre de Luis Miguel

Agencia México: Luego de que hace algunos meses diversos medios argentinos señalaran que una indigente que se encontraba en su país podría ser la madre de Luis Miguel, ahora se ha dado a conocer que dos presuntas primas del cantante han iniciado un proceso legal para finalizar con estas especulaciones y descubrir si realmente esta persona en realidad es Marcela Basteri.

De acuerdo a una televisora de Miami, Ivanna y Flavia Basteri abrieron un proceso legal ante la justicia argentina para terminar con las sospechas sobre la ubicación de su tía, quien desapareció en la década de los ochenta y hasta la fecha se desconoce su destino.

Martín Francolini, abogado argentino y representante legal de Ivanna y Flavia, reveló que las hijas de Ferrucio, hermano de Marcela, levantaron la denuncia penal por violación de paradero y su desaparición, por lo que la fiscalía de Buenos Aires prepara una investigación.

Tras esta denuncia, las Basteri buscan obtener una muestra de ADN de la indigente argentina identificada como Honorina Montes, quien luego de que el sitio donde permanecía en las calles se hiciera famoso, ahora se encuentra en un hospital neuropsiquiátrico de Buenos Aires.

Conjuntamente, Ivana y Flavia esperan informes del Ministerio de Migraciones para comprobar si las entradas y salidas de Marcela en Argentina, como las de Montes, coinciden.

A pesar de que la incógnita sobre el paradero de Marcela Barceli tiene casi 30 años, después de difundirse lo que sería la primera temporada sobre la vida Luis Miguel, este tema volvió a tomar gran relevancia entre los seguidores del artista.





