Indígenas de Tenango piden reponer asamblea

PACHUCA.- Integrantes de la asamblea regional para los derechos de los pueblos indígenas de la Sierra Otomí-Tepehua pidieron la reposición de la asamblea regional, que se realizó en Tenango de Doria, para la elaboración de la reforma político-electoral.

Habitantes de diferentes comunidades de Huehuetla, San Bartolo Tutotepec y Tenango –los tres municipios que contemplaba la asamblea– acudieron este miércoles al Congreso de Hidalgo para reunirse con la diputada de Morena Lucero Ambrocio Cruz.

Antes de que fueran recibidos, Víctor Castillo Pérez, integrante del colectivo Ximohai Derechos Humanos para la Sierra Omtomí-Tepehua, señaló que la consulta no se realizó con las condiciones necesarias para las comunidades de esa región, por lo que pedirían que se volviera a hacer "mínimo" en las tres cabeceras municipales.

Que realmente se acerque la consulta a los pueblos –indígenas–", mencionó el asesor de la agrupación.

Recordó que el 5 de agosto, cuando se realizaron las siete asambleas regionales, el encuentro para la consulta fue suspendido a votación de los asistentes e indicó que el diputado Ricardo Raúl Baptista González declaró que no se volvería a realizar; sin embargo, el activista señaló que es un derecho humano de las comunidades y que no se ha cumplido.

Refirió que la consulta incumplió con los requisitos de ser previa, pues no informaron a los habitantes de estas comunidades sobre el tema para que pudieran tomar decisiones y aportar propuestas; que tampoco fue dirigida a las comunidades, porque solo hubo participación de personas a título personal y no de representatividad de los pueblos indígenas, y que tampoco hubo buena fe porque no se tomaron en cuenta las condiciones sociales, culturales y economías de las localidades de esta región.

POR FALTA DE RECURSOS, HABITANTES NO PUDIERON TRASLADARSE

El activista aseguró que en la asamblea no hubo habitantes de los poblados de Huehuetla, pues indicó que una persona de San Lorenzo para trasladarse a Tenango de Doria debe hacerlo con un día de anticipación, gastar alrededor de 300 pesos en pasajes y pagar sus alimentos, y señaló que sus condiciones económicas no lo permiten.

Dijo que de no obtener una respuesta satisfactoria a su demanda acudirían a las autoridades electorales para interponer una queja de incumplimiento a la sentencia TEEH-JDC-056/2018 emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, en la que le pide al Congreso local efectuar una consulta a las comunidades indígenas para la obtención de su conocimiento libre, previo e informado sobre sus condiciones políticas y determinar el desarrollo social, cultural y político que quieren.

Tampoco descartó que ingresen un amparo por la violación a sus garantías individuales y tramitar una queja ante la Comisión de Derechos Humano del Estado de Hidalgo (CDHEH).

Castillo Pérez informó a LSR Hidalgo que la diputada Lucero Ambrocio acordó pasar su petición a la Junta de Gobierno para que obtengan una respuesta.

