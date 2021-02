Ana, la candidata con discapacidad auditiva que quiere ser diputada en Jalisco

Ha sido una emoción muy fuerte, cuando me dijeron que yo había sido electa para candidata fue como un balde de agua fría para mí. Dije: "¿yo? O sea cómo, soy una persona sorda y me dijeron: "estamos en un país donde se está viviendo la igualdad" (...) No lo esperaba” señaló Herrera Amaral para el medio.